Un bărbat a fost reținut joi dimineață pe teritoriul capitalei belgiene, după ce forțele de ordine au descoperit o armă automat de război ascunsă în bagajele sale. Operațiunea s-a desfășurat în jurul orei locale 9:30 în interiorul Gării Midi, principalul nod feroviar internațional din Bruxelles. Suspectul transporta o pușcă de tip Kalașnikov într-o geantă în momentul în care a fost abordat de autorități, conform AFP.

Potrivit informațiilor publicate de cotidianul La Dernière Heure, persoana în cauză tocmai coborâse dintr-un garnitură feroviară venită din Franța. Reprezentanții Parchetului din Bruxelles au păstrat tăcerea și au refuzat să ofere detalii sau comentarii oficiale cu privire la această cauză.

Descoperirea armamentului s-a produs în timpul unei verificări de rutină efectuate de echipele vamale. În momentul identificării obiectului periculos, lucrătorii vamali au solicitat intervenția rapidă a poliției feroviare, care a preluat suspectul și l-a plasat în custodie.

Reținerea a fost comentată scurt de ministrul belgian de Interne, Bernard Quintin, care a evitat totuși să ofere detalii despre identitatea bărbatului sau despre natura armei confiscate.

„Vă pot confirma că a avut loc o arestare în această dimineaţă. Acest lucru demonstrează că intensificarea patrulelor în gări, cu ajutorul militarilor noştri, este necesară şi trebuie continuată, ba chiar extinsă”, a declarat Bernard Quintin într-un comunicat transmis presei.

Evenimentul are loc într-un context de securitate extrem de tensionat în capitala Belgiei, unde autoritățile încearcă să combată un val tot mai violent de incidente armate asociate rețelelor de crimă organizată și traficului de stupefiante.

Zonale urbane din Bruxelles au fost scena mai multor atacuri armate recente cauzate de reglările de conturi dintre grupările rivale. Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc la finalul lunii august, când sediul unei secții de poliție dintr-un cartier al orașului a fost ținta unui atac direct. Atunci, doi indivizi rămași neidentificați, purtând cagule, au tras mai multe focuri de armă automată tot de tip Kalașnikov asupra clădirii.