Peste 87.800 de persoane votaseră până sâmbătă, la prânz, în alegerile primare ale stângii radicale din Franța, organizate pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale din 2027, potrivit EuroNews. Scrutinul, desfășurat exclusiv online, a fost afectat de un atac cibernetic în prima zi, iar organizatorii au decis să prelungească votarea până duminică, la ora 18:00.

Potrivit informațiilor pe 10 octombrie 2026, din totalul celor 140.282 de alegători înscriși, 87.841 își exprimaseră deja opțiunea până la mijlocul zilei de sâmbătă. Participarea reprezenta 62,6% din electoratul înregistrat, un indicator important pentru legitimitatea politică a câștigătorului.

În cursa internă sunt înscriși cinci candidați, printre care Raphaël Glucksmann, liderul Partidului Socialist Olivier Faure, fostul candidat la președinție Ségolène Royal și deputații Jérôme Guedj și Emmanuel Maurel.

Glucksmann este considerat favorit, după ce lista sa a obținut 14% la alegerile europene din 2024. Rezultatul i-a consolidat poziția în tabăra de centru-stânga, într-un moment în care partidele franceze își pregătesc strategiile pentru scrutinul prezidențial din 2027.

Ségolène Royal, care a candidat la președinția Franței în 2007, și Olivier Faure, actualul lider al socialiștilor, reprezintă două dintre alternativele importante din competiție.

Prima zi a scrutinului a fost perturbată de un atac cibernetic, care a încetinit procesul de votare. Potrivit organizatorilor, situația a revenit ulterior pe un făgaș normal, însă calendarul a fost modificat pentru a le permite alegătorilor să participe.

Vineri, la ora 19:00, aproximativ 20.000 de persoane reușiseră să voteze. Până la prânzul zilei următoare, numărul buletinelor înregistrate crescuse la 87.841.

Prelungirea votului până duminică, la ora 18:00, le oferă participanților mai mult timp pentru a-și exprima opțiunea. Rezultatul era așteptat inițial sâmbătă seara.

Nivelul prezenței la vot va fi unul dintre principalele criterii prin care va fi evaluat succesul alegerilor primare, organizate de Partidul Socialist și Place publique, formațiunea asociată eurodeputatului Raphaël Glucksmann.

Jurnalista specializată în politică Rachel Garrat-Valcarcel, citată de Euronews, consideră că o participare de cel puțin 80% ar fi necesară pentru ca organizatorii să poată prezenta scrutinul drept un succes.

Totuși, prezența ridicată nu garantează automat un avantaj electoral. Potrivit analizei sale, o victorie categorică a lui Glucksmann în primul tur ar putea contribui la consolidarea poziției acestuia și la crearea unui impuls politic înaintea campaniei prezidențiale.

Alegerile primare au loc într-un peisaj politic în care dreapta radicală, reprezentată de Marine Le Pen, și extrema stângă radicală, marxist-maoistă, asociată cu Jean-Luc Mélenchon, au deja poziții importante în dezbaterea privind viitoarea cursă pentru Palatul Élysée.

O altă temă sensibilă este susținerea candidatului extremiștilor marxiști din La France Insoumise în turul al doilea, în eventualitatea în care candidatul de stânga nu ajunge în finala prezidențială.

Dezbaterile dintre candidați au fost marcate și de schimburi dure de replici. Ségolène Royal l-a descris pe Glucksmann drept un „stagiar în politică”, potrivit relatării Euronews.

Organizarea scrutinului a fost criticată și din cauza taxei de participare. Persoanele care nu sunt membre ale Partidului Socialist sau Place publique trebuie să plătească 15 euro, suma fiind redusă la 10 euro pentru cei cu venituri mai mici.

Criticii susțin că această condiție financiară ar putea avantaja susținătorii lui Glucksmann, considerați în general mai înstăriți. Aceste obiecții se adaugă disputelor privind componența scrutinului și strategia pe care stânga franceză ar trebui să o urmeze în perspectiva alegerilor din 2027.

Alegerile primare reprezintă o încercare a centrului-stânga de a desemna un candidat comun și de a-și consolida poziția înaintea scrutinului prezidențial francez.

Participarea de până acum indică un interes semnificativ în rândul alegătorilor înscriși, însă rezultatul final și diferența dintre candidați vor conta în evaluarea impactului politic.

Votarea continuă până duminică, la ora 18:00, iar rezultatul va clarifica cine obține nominalizarea și ce perspective are centrul-stânga în competiția pentru președinția Franței.