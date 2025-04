Politica Alegerile din umbră. Traian Băsescu, despre trucul renumărării voturilor din primul tur. Episodul I







Traian Băsescu a publicat primul episod despre alegerile din 2024. Fostul președinte a descris modul în care alianța PSD-PNL (USL) ar fi manipulat procesul electoral pentru a acapara întreaga putere politică, de la administrația locală până la justiție. Criticile sale se concentrează pe comasarea alegerilor și pe deciziile controversate ale CCR.

Să nu le dăm toată puterea prin votul nostru!

Redăm integral episodul publicat de Traian Băsescu: „Cele patru rânduri de alegeri din anul 2024, organizate şi conduse de guvernul Ciolacu, s-au desfăşurat strict în funcţie de interesele PSD şi PNL, având ca obiectiv acapararea totală a puterii şi eliminarea oricărei opoziţii serioase.

Prin comasarea alegerilor locale cu alegerile europarlamentare, alianţa PSD-PNL adică USL, a obţinut peste 90 la sută din numărul primarilor aleşi. Practic electoratul a fost înşelat prin confuzia creată de simultanietatea celor două campanii. Obiectivul USL nu a fost să asigure “alegeri libere şi corecte” pentru electorat, ci pentru acapararea integrală a puterii în administraţia locală, premergător alegerilor parlamentare şi prezidenţiale.

Trucurile electorale ale guvernului PSD-PNL

Mergând pe aceeaşi variantă a “ghiveciului electoral” generator de confuzie pentru alegători, guvernul PSD-PNL a comasat/intercalat în mod absolut nefireasc alegerile legislative între cele două tururi de la prezidenţiale, ceea ce a permis USL (PSD – PNL) să obţină o majoritate în Parlament.

Turul doi al prezidențialelor: un dezastru pentru PSD și PNL

Cu toată manipularea voturilor din turul întâi între domnii Ciolacu şi Simion, nici domnul Ciucă, nici domnul Ciolacu şi nici domnul Simion, nu au intrat în turul doi al prezidenţialelor, ceea ce pentru PSD şi PNL a reprezentat un adevărat dezastru. Ei vor toată puterea.

Anularea alegerilor, fără motiv temeinic

Vorba domnului Simonis “Ascultăm şi nu judecăm”. Şi nu au judecat. Au anulat alegerile fără nici un motiv temeinic. A funcţionat doar credinţa voiculesciană precum că “Nu avem puterea până nu avem justiţia”. Iar USL-ul îşi doreşte să controleze justiţia mai mult ca orice.

Controlul justiției și trucul renumărării voturilor

Ei cred în mod fals că de la Cotroceni se pot manevra judecători şi procurori. Drept pentru care au purces la anularea alegerilor folosind trucul renumărării voturilor. Ne-o spune chiar domnul Ciolacu pe care îl citez: “Credeți că eu n-am observat că s-a încercat, așa, o anulare a alegerilor pe renumărare?” Un truc ce se mai folosise în 2009 la alegerile prezidenţiale şi a fost, ca şi acum, un eşec.

CCR și SRI în decizia de anulare

Ca urmare, fără a exista probe credibile a fraudării alegerilor, CCR a invalidat alegerile în baza unor înscrisuri de la SRI, fără valoare din punct de vedere decizional. Interesant. Această Curte Constituţională a interzis utilizarea “probelor” furnizate de SRI în dosarele justiţiei, iar acum au făcut dintr-o fiţuică neconcludentă de la SRI, motivul anulării alegerilor.

Manipularea opiniei publice și declarațiile oficiale

Multe zile politicienii USL şi “analiştii prestatori” cot la cot cu “invitaţii prestatori” de la tv-urile mogulilor amăgeau românii cerând vehement şi chipurile mânioşi “să se desecretizeze tot”, “să fie informat poporul”, deşi ştiau că nu mai era nimic de desecretizat. În cele din urmă, domnul Bolojan a declarat, citez, “Toate documentele au fost desecretizate, care ţin de partea de alegeri, care au fost înaintate CSAT”. Sau declaraţia domnului Ciolacu, citez, “Acelea sunt informarile. Pe acele informari s-a luat o decizie la CCR”. Întrebări fără răspuns

Cum adică? S-au anulat alegerile fără motiv?

Până la urmă, dacă nici SRI, care veghează la apărarea Constituţiei, nici CSAT şi nici CCR nu au dovezi concludente a fraudării, de ce s-au anulat alegerile? Răspunsul este simplu: pentru că aşa a vrut PSD şi PNL, pentru că ei gândesc să repete alegerile până ies aşa cum dictează interesele lor.

Cu certitudine turul unu nu se anula dacă domnul Ciolacu intra în turul doi. Poate doar după turul doi dacă domnul Ciolacu nu câştiga. În acvariul politicii româneşti evoluează mulţi ticăloşi. Dar măcar cei mai mari trebuiesc eliminaţi de electorat prin vot. Acum alianţa PSD şi PNL are toată puterea în teritoriu deţinând peste 90 la sută din primării, are puterea centrală deţinând guvernul şi are puterea legislativă deţinând majoritatea în Parlament. Românii trebuie să hotărască dacă le dau şi preşedintele. Eu cred că este prea multă putere concentrată la o alianţă care s-a dovedit discreţionară.

Despre “fraudarea” alegerilor prezidenţiale din 2009 prin votul de la Paris, în episodul următor.