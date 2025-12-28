Alegeri anticipate în Kosovo. Miza unui scrutin care ar putea pune capăt crizei politice

Alegătorii din Republica Kosovo sunt chemaţi la urne duminică, 28 decembrie 2025, pentru alegeri parlamentare anticipate care au fost convocate după aproape un an de blocaj politic şi instituţional în urma scrutinului din februarie.

Aceste alegeri au loc într-un context în care formaţiunile politice nu au reuşit să formeze un guvern stabil după victoria fără majoritate absolută a partidului Vetevendosje (VV) condus de Albin Kurti la alegerile legislative anterioare.

Rezultatele votului din această săptămână vor fi urmărite îndeaproape, pentru că ele pot determina direcţia instituţională şi guvernamentală a Kosovo în următoarea perioadă.

Alegerile anticipate din Kosovo vin după alegerile legislative din 9 februarie 2025, când partidul prim-ministrului Albin Kurti, Vetevendosje (VV), a obţinut puțin peste 42% din voturi, dar fără suficiente mandate pentru a forma o majoritate în Adunarea de 120 de membri.

În cursul lunilor ulterioare, parlamentarii nu au reuşit să se pună de acord asupra formării unui guvern sau a alegerea unui preşedinte al legislativului, ceea ce a condus la menţinerea unui blocaj instituţional de aproape un an.

Blocajul a determinat preşedintele Vjosa Osmani să dizolve parlamentul şi să convoace noi alegeri. Fără un guvern funcţional, Kosovo a întâmpinat dificultăţi în ratificarea legilor bugetare şi a acordurilor internaţionale, ceea ce a afectat accesul la sprijin financiar extern.

Campania electorală pentru alegerile anticipate s-a desfăşurat în jurul problemelor economice, sociale şi instituţionale.

Partidul Vetevendosje, condus de Albin Kurti, s-a poziţionat din nou ca principal competitor şi considerat favorit să obţină cele mai multe voturi.

Potrivit relatărilor de presă, există incertitudini dacă partidul va putea obţine un număr de mandate suficient pentru a guverna singur sau dacă va avea nevoie de sprijinul altor formaţiuni politice.

Opoziţia a criticat blocajul politic şi a cerut o schimbare a direcţiei, subliniind importanţa reformelor pentru stabilitatea economică şi socială.

În plus, unele iniţiative politice ale minorităţilor sârbe au declarat că nu vor participa la procesul electoral, invocând termenele scurte şi obstacolele administrative.

Un alt element al campaniei a fost votul în diaspora, care a început înainte de ziua votului propriu-zis, în secţiile diplomatice, unde cetăţenii kosovari stabiliţi în străinătate şi-au exercitat deja dreptul de vot. KoSSev

Conform datelor oficiale publicate înainte de ziua scrutinului, în Kosovo sunt aşteptaţi la urne peste 2 milioane de alegători, inclusiv zeci de mii în diaspora.

Votarea în ziua alegerilor este programată să se desfăşoare între orele locale stabilite de autorităţile electorale.

Pe lângă competiţia pentru locurile obişnuite din parlament, alegătorii trebuie să decidă asupra celor 20 de locuri rezervate minorităţilor, dintre care 10 sunt destinate comunităţii sârbe, patru pentru romi, aşkali şi egipteni, trei pentru bosniaci, două pentru turci şi unul pentru gorani.

Analiştii politici avertizează că o nouă majoritate neclară după alegerile de duminică ar putea prelungi blocajul şi ar putea afecta funcţionarea instituţiilor statului.

Un rezultat fără o majoritate clară ar putea pune presiune suplimentară asupra negocierilor pentru formarea unui guvern şi ar putea influenţa de asemenea procesul de alegere a unui nou preşedinte, programat în viitorul apropiat.

Alegerile anticipate reprezintă a doua consultare electorală din 2025 şi vin într-un moment în care Kosovo caută să depăşească impasul politic şi să îşi restabilească funcţionarea normală a instituţiilor.

Continuarea crizei ar putea avea implicatii asupra sprijinului financiar extern şi asupra procesului de aderare la organizaţii internaţionale.