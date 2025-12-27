Radu Miruță: România nu trimite trupe în Ucraina. Vom vedea cum se încheie discuțiile despre pace

Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat sâmbătă că România nu va trimite trupe în Ucraina cât timp conflictul continuă. Noul ministru al Apărării a precizat că eventualele decizii după un armistițiu vor fi luate de președintele României, CSAT și Ministerul Apărării, în funcție de evoluția negocierilor de pace.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că România nu va trimite trupe în Ucraina atâta timp cât se desfășoară conflictul. El a precizat că deciziile privind o eventuală misiune de menținere a păcii vor fi luate de președintele țării, CSAT și Ministerul Apărării, după finalizarea negocierilor de pace și clarificarea detaliilor publice.

„România nu trimite trupe. Vom vedea cum va arăta acea ipotetică finalizare a discuțiilor despre pace” a declarat Radu Miruță la Digi 24.

Miruță a adăugat că discuțiile privind trimiterea de trupe NATO în Ucraina nu sunt clarificate nici la nivelul Alianței. Oficialul a subliniat că va fi nevoie de evaluarea garanțiilor de securitate solicitate de Ucraina și de poziția Statelor Unite și NATO, în funcție de condițiile de încheiere a păcii.

Întrebat despre întâlnirea de duminică dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul de la Casa Albă, Donald Trump, la Mar-a-Lago, Radu Miruță a declarat că discuțiile se vor desfășura „cu negocieri la sânge”. Ministrul a explicat că fiecare parte încearcă să-și impună dezideratele anunțate în ultimele luni și că se percepe o dorință mai mare de a ajunge la pace.

Miruță a mai spus că este dificil de spus dacă Ucraina va obține încetarea focului fără ca Rusia să păstreze controlul asupra regiunii Donbas. El a subliniat că, pentru a ajunge la un compromis, fiecare parte vine cu solicitări maxime, urmărind să vadă cât poate ceda pentru realizarea unui acord de pace.

Radu Miruță a declarat că este dificil de spus dacă Ucraina va obține încetarea focului fără ca Rusia să păstreze controlul asupra regiunii Donbas. El a precizat că discuțiile includ variabile precum teritoriu, garanții de securitate, solicitările Statelor Unite și reconstrucția Ucrainei.

Noul ministru al Apărării a precizat că pacea este importantă pentru Europa și România, iar finalizarea negocierilor trebuie să fie realizată într-un mod acceptabil pentru toate părțile implicate. Oficialul a subliniat că rezultatul depinde de modul în care părțile vor negocia și vor accepta compromisuri.