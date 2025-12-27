Politica

Radu Miruță: România nu trimite trupe în Ucraina. Vom vedea cum se încheie discuțiile despre pace

Comentează știrea
Radu Miruță: România nu trimite trupe în Ucraina. Vom vedea cum se încheie discuțiile despre paceSursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat sâmbătă că România nu va trimite trupe în Ucraina cât timp conflictul continuă. Noul ministru al Apărării a precizat că eventualele decizii după un armistițiu vor fi luate de președintele României, CSAT și Ministerul Apărării, în funcție de evoluția negocierilor de pace.

Radu Miruță despre trimiterea de trupe în Ucraina

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că România nu va trimite trupe în Ucraina atâta timp cât se desfășoară conflictul. El a precizat că deciziile privind o eventuală misiune de menținere a păcii vor fi luate de președintele țării, CSAT și Ministerul Apărării, după finalizarea negocierilor de pace și clarificarea detaliilor publice.

„România nu trimite trupe. Vom vedea cum va arăta acea ipotetică finalizare a discuțiilor despre pace” a declarat Radu Miruță la Digi 24.

Miruță a adăugat că discuțiile privind trimiterea de trupe NATO în Ucraina nu sunt clarificate nici la nivelul Alianței. Oficialul a subliniat că va fi nevoie de evaluarea garanțiilor de securitate solicitate de Ucraina și de poziția Statelor Unite și NATO, în funcție de condițiile de încheiere a păcii.

Romula, vrăjitoarea de origine dacă dornică să-și vadă fiul împărat la Roma
Romula, vrăjitoarea de origine dacă dornică să-și vadă fiul împărat la Roma
Avocatul Toni Neacșu explică cum ar putea intra în vigoare proiectul privind pensiile magistraților
Avocatul Toni Neacșu explică cum ar putea intra în vigoare proiectul privind pensiile magistraților

Negocieri „la sânge” între Zelenski și Trump pentru pace

Întrebat despre întâlnirea de duminică dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul de la Casa Albă, Donald Trump, la Mar-a-Lago, Radu Miruță a declarat că discuțiile se vor desfășura „cu negocieri la sânge”. Ministrul a explicat că fiecare parte încearcă să-și impună dezideratele anunțate în ultimele luni și că se percepe o dorință mai mare de a ajunge la pace.

Volodimir Zelenski și Donald Trump

Sursa foto: X.com

Miruță a mai spus că este dificil de spus dacă Ucraina va obține încetarea focului fără ca Rusia să păstreze controlul asupra regiunii Donbas. El a subliniat că, pentru a ajunge la un compromis, fiecare parte vine cu solicitări maxime, urmărind să vadă cât poate ceda pentru realizarea unui acord de pace.

Radu Miruță despre pacea în Ucraina

Radu Miruță a declarat că este dificil de spus dacă Ucraina va obține încetarea focului fără ca Rusia să păstreze controlul asupra regiunii Donbas. El a precizat că discuțiile includ variabile precum teritoriu, garanții de securitate, solicitările Statelor Unite și reconstrucția Ucrainei.

Noul ministru al Apărării a precizat că pacea este importantă pentru Europa și România, iar finalizarea negocierilor trebuie să fie realizată într-un mod acceptabil pentru toate părțile implicate. Oficialul a subliniat că rezultatul depinde de modul în care părțile vor negocia și vor accepta compromisuri.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

2 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    27 decembrie 2025 la 23:32

    Miruta , ce sa caute trupele romane acolo chiar si dupa ''pace''? Eventual sa ne recuperam teritoriile facute cadou de Stralin dupa ce le-a luat Romaniei.

  2. eL vLAD spune:
    27 decembrie 2025 la 23:37

    MUIUTZA ....

Stiri calde

23:58 - Romula, vrăjitoarea de origine dacă dornică să-și vadă fiul împărat la Roma
23:45 - Avocatul Toni Neacșu explică cum ar putea intra în vigoare proiectul privind pensiile magistraților
23:34 - Duckadam, erou în fotbal și acasă: Alexandra a vorbit despre singurătatea după pierderea lui
23:22 - Papa Leon, despre AI: Un produs excepțional al geniului uman, cu riscuri morale majore
23:07 - Cum a cucerit-o Nicușor Dan pe Mirabela Grădinaru. Momentul care le-a stors lacrimi
22:55 - Radu Miruță: România nu trimite trupe în Ucraina. Vom vedea cum se încheie discuțiile despre pace

HAI România!

Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii

Proiecte speciale