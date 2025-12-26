De ce întârzie producția de armament în România. Explicațiile ministrului Economiei

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat că România nu întârzie procesul de înarmare din cauza unei lipse de coordonare între instituții, ci din cauza unor probleme vechi legate de calitatea și de complexitatea industriei militare. „Culegem roadele uneori otrăvite a ceea ce s-a făcut sau nu în ultimii ani”, a spus acesta, la un post TV.

În condițiile în care, în această perioadă, statele europene încearcă să își crească producția de armament, Irineu Darău a fost întrebat la Digi24 de ce, în cazul României, acest proces avansează lent. Oficialul a spus că nu consideră că situația este cauzată de „bicefalia” dintre Ministerul Economiei și Ministerul Apărării.

„În ultimele luni, a fost o colaborare deplină și mă angajez la acest lucru. Am validat și cu Radu Miruță. Noi vom ține foarte aproape pentru a nu se simți niciun fel de bicefalie, ci pentru a lua deciziile corecte. Bineînțeles, la Ministerul Economiei, mai mult partea de producție, dincolo este partea de decizii ale armatei”, a spus acesta.

Ministrul Economiei a atras atenția că România resimte efectele unor decizii sau inacțiuni din anii anteriori. El a subliniat că nu este suficient să existe planuri de producție doar pe hârtie, atâta timp cât, în practică, apar probleme.

„Culegem roadele uneori otrăvite a ceea ce s-a făcut sau nu în ultimii ani, pentru că degeaba scrie într-o hârtie că producem ceva anume, dacă se dau multe rateuri, dacă nu este o calitate competitivă și așa mai departe. De aceea, analiza trebuie făcută pe cifre și pe indicatori de calitate”, a explicat ministrul.

Întrebat dacă au existat situații în care armamentul produs în România nu a respectat standardele necesare, ministrul a răspuns: „Producția de armament nu este o chestiune simplă, nu este o chestiune nici măcar ca programarea - în care apeși pe două butoane, ai schimbat niște indicatori și produci altceva. Este o chestiune foarte sensibilă, implică licențe, implică multe componente, nu doar românești, ci și din afară”.

Astfel, recalibrarea unui proces de producție presupune un interval de timp. „Am încredere că, împreună cu Radu Miruță, având întregul guvern în spate și cum ați spus dumneavoastră, imperativul acestui moment, vom reuși să reparăm tot ceea ce se poate repara, pentru că oportunitățile sunt uriașe și sunt regionale. Nu ne-am fi dorit nici unii un război la graniță, dar dacă îl avem… unu - trebuie să ne protejăm și doi - trebuie să producem mult mai mult în domeniul militar”, a mai spus acesta.

Ministrul Economiei a mai spus că acest demers se realizează și prin diplomație economică și că, în acest context, își dorește discuții și cu ministrul de Externe, Oana Țoiu: „Să deschidem porți înspre exterior, să stabilim noi parteneriate și acolo unde nu putem să fim și ajutați, pentru că e interesul întregii Uniunii Europene”.