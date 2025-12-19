SUA își întăresc alianțele și controlul investițiilor. Legea de autorizare a apărării naționale 2026 a trecut

Senatul Statelor Unite a aprobat miercuri versiunea de compromis a Legii de autorizare a apărării naționale (NDAA) pentru anul fiscal 2026, un proiect de lege de aproape 1 trilion de dolari care stabilește politica pentru Pentagon.

După ce Camera Reprezentanților a votat legea săptămâna trecută, aprobarea Senatului o trimite la Casa Albă, unde administrația a anunțat că președintele Donald Trump o va semna.

NDAA este adoptată de Congres în fiecare an de 65 de ani și este folosită pentru o gamă largă de inițiative, de la creșterea salariilor militarilor, la programe majore de înarmare și competiție cu China și Rusia.

Proiectul este urmărit îndeaproape de companii de apărare precum Lockheed Martin și RTX Corp, care primesc contracte de la Departamentul Apărării.

Legea prevede 800 de milioane de dolari pentru Ucraina, câte 400 de milioane în fiecare din următorii doi ani, prin intermediul Ukraine Security Assistance Initiative, care finanțează companiile americane pentru livrarea de arme către armata ucraineană.

De asemenea, sunt autorizate inițiative de securitate pentru țările baltice și 175 de milioane de dolari pentru apărarea Letoniei, Lituaniei și Estoniei.

NDAA limitează capacitatea Departamentului Apărării de a reduce numărul trupelor americane în Europa la mai puțin de 76.000 și interzice comandantului european al SUA să renunțe la titlul de comandant suprem NATO.

Proiectul de lege stabilește un proces de monitorizare a investițiilor americane în China, solicitând ca persoanele și companiile din SUA să notifice Departamentul Trezoreriei atunci când investesc în tehnologii sensibile. Trezoreria va avea, de asemenea, mai multe puteri pentru a bloca astfel de tranzacții.

NDAA include și Biosecure Act, care împiedică unele companii chinezești de biotehnologie să primească finanțare federală.

În contextul îngrijorărilor privind o posibilă invazie a Taiwanului, legea alocă 1 miliard de dolari pentru Taiwan Security Cooperation Initiative și autorizează instruirea continuă a forțelor americane pentru sprijinul Taiwanului, precum și crearea unui program comun pentru drone și sisteme anti-drone.

De asemenea, se autorizează 1,5 miliarde de dolari pentru asistența de securitate a Filipinelor și se limitează capacitatea președintelui de a reduce numărul trupelor americane din Coreea de Sud.

NDAA include sprijin extins pentru Israel, finanțând integral programele de apărare antirachetă Iron Dome și David’s Sling. Legea impune evaluarea continuă a embargourilor internaționale asupra armamentului destinat Israelului și verificarea posibilității ca SUA să sprijine producția de apărare israeliană.

Proiectul de lege abrogă sancțiunile „Caesar” împotriva Siriei și revocă autorizațiile de folosire a forței militare împotriva Irakului din 1991 și 2002, consolidând rolul Congresului în deciziile privind trimiterea trupelor în combat.

NDAA pentru 2026 include majorarea cu 4% a salariilor membrilor forțelor armate și extinde programele de îngrijire a copiilor și locuințe militare.

Proiectul include și unele măsuri culturale, precum interzicerea participării femeilor transgender la programele sportive dedicate femeilor în academiile militare americane, fără a limita finanțarea tratamentelor medicale legate de gen.

Extinderea acoperirii pentru fertilizarea in vitro și planul președintelui Trump de schimbare a numelui Departamentului Apărării în „Department of War” nu sunt incluse în lege.