Alegeri 2025: buletine problematice, comportament agresiv și suspiciuni de corupere

Ziua alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025 a fost marcată de mai multe incidente raportate de autorități în București și în diverse județe, de la probleme tehnice cu buletinele de vot până la suspiciuni de comportament ilegal sau agresiv în secțiile de vot. Ministerul Afacerilor Interne a transmis că verifică 61 de sesizări, iar în 46 dintre cazuri au fost inițiate cercetări penale.

Potrivit MAI, până în acest moment nu au fost identificate situații care să pericliteze procesul electoral. Comisarul-șef Monica Dajbog a precizat că majoritatea problemelor au fost contravenții minore, legate de fotografierea buletinelor de vot sau de încălcarea regulilor din cabinele de vot.

În Capitală, două incidente au necesitat intervenția directă a autorităților. La o secție din zona Herăstrău, un alegător a semnalat că ștampila s-a transferat pe partea din spate a buletinului, peste rubricile altor candidați, iar poliția verifică dacă este vorba despre un defect tehnic al buletinelor.

În Sectorul 5, un bărbat de 32 de ani a fost depistat cu un spray iritant-lacrimogen și a fost condus la secția de poliție pentru cercetări.

În alte județe, au fost raportate situații de corupere a alegătorilor și materiale electorale amplasate necorespunzător.

În Botoșani, un bărbat este cercetat pentru presupusa oferire de bani alegătorilor. În Buzău, autoritățile au verificat persoane care consumau băuturi în apropierea unei secții, dar acestea s-au dovedit a fi nealcoolice, precum și materiale electorale amplasate prea aproape de urne. Tot în județ, alegătorii care și-au schimbat recent domiciliul au fost direcționați către secțiile corespunzătoare reședinței lor legale.

De asemenea, în București s-au înregistrat cinci incidente medicale minore, patru dintre acestea necesitând transportul la spital.

Ministerul a transmis și clarificări privind listele electorale, explicând că persoanele decedate după ultima actualizare din 25 noiembrie pot apărea temporar în registre, însă sistemul electronic împiedică votul în numele altor persoane.

După încheierea votului, MAI va asigura transportul și securitatea documentelor către structurile superioare, garantând integritatea procesului electoral.