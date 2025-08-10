Alanya - o evoluție extraordinară într-o jumătate de secol. Orașul de pe malul sudic al Mediteranei a devenit o adevărată perlă a Turciei.

Alanya face parte astăzi din Provincia Antalya, fiind unul din cele 19 districte ale provinciei.

Alanya se află în vecinătatea ținutului numit în Antichitate Cilicia. Disputată de romani și seleucizi, ea a fost făcută cadou Reginei Cleopatra a Egitpului de către Triumvirul Marcus Antonius, ca dar pentru inaugurarea relației lor oficiale undeva cu aproape un deceniu înainte de bătălia de la Actium din 31 î.Hr. A fost o bătălie care a dus la moartea celor doi. Și astăzi, într-o mică localitate învecinată, Ehmedyie se găsește un mausoleu din perioada seleucidă (sec. IV î.Hr.-sec.I î.Hr.).

Localitatea își trage numele de la o confruntare la finalul căreia, micul principat de Karamania a trebuit să se recunoască învins. Alanya a fost cucerită de otomani în a doua jumătate a secolului XVI. Sultanul Selim al II-lea, fiul Sultanului Suleyman Magnificul și al Sultanei Hurrem a decis să organizeze Alanya în sangeacul Cipru, după cucerirea Insulei Cipru. Alanya a fost alipită sangeacului de Konya la mijlocul secolului al XIX-lea. La finalul secolului XIX a fost alipită sangeacului de Antalya.

Golful Antalyei este mărginit ca un arc de partea vestică a Munților Taurus (Batı Toroslar). Așadar, în Alanya, ca parte a provinciei Antalya. te bucuri și de Mare și de Munte. Această poziție strategică a făcut ca zona să fie una de maxim interes geopolitic.

La un moment dat, sultanii au încredințat zona Alanyei, venețienilor. Exploatarea lemnului de pin și construcția de nave au fost apanajul Republicii din Lagună. Ulterior, otomanii au reluat controlul asupra portului. La un moment dat, Cavalerii Sf.Ștefan din Toscana au prădat zona.

În 1917, italienii, printr-un tratat, obțin o parte din districtul Alanyei. Turcia reușește să recupereze Alanya prin Tratatul de la Lausanne din 1923. În Alanya, comunitatea puternică de greci a trebuit să se reloce lângă Atena la Nea Ionia. Începând din anii 60, Republica Turcia a inițiat un amplu plan de investiții. Inițiativele de stat și cele private au transformat Alanya dintr-o așezare aproape rurală, într-o adevărată Riviera a Mediteranei de Est și a Coastei de Sud a Turciei.

Plajele de la marginea orașului Alanya sunt largi. La Est de oraș, încep o serie de golfuri mici cu plaje înguste, șerpuind pe malurile acestor golfuri. Este un peisaj idilic, în Mediterana de Est.

Alanya rămâne celebră pentru Plaja Kleopatra. În apropiere, poate fi admirat Kîzîl Kule-Turnul Roșu. Orașul se ridică în terase, spre munte. Sus, poate fi admirat Castelul Alanya. La 18 februarie 1935, însuși Kemal Ataturk a venit aici în vizită. Casa în care a fost primit a devenit Muzeu.

Cel mai cunoscut hotel din Alanya este Kleopatra Ada Beach Hotel, situat pe Bulevardul Ataturk, la mai puțin 1 km de centrul orașului. Este hotel de 4 stele cu 5 etaje, 86 camere și circa 200 paturi. Este foarte frecventat de turiști români, est-europeni, central-europeni. Alanya are acces la două aeroporturi, Antalya, la circa 120 km și GaziPașa aflat la circa 45 km de oraș.