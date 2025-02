Al treilea incident armat cauzat de traficul de droguri în Belgia. Poliția este în alertă

Un nou incident armat legat de traficul de droguri a avut loc în comuna Anderlecht, în jurul orei patru dimineața, unde un bărbat a fost ucis în noaptea de joi spre vineri, a anunțat burgemeester-ul (primarul) Fabrice Cumps la postul de radio public RTBF. Parchetul din Bruxelles a confirmat această informație, potrivit AFP.

Este al treilea incident armat începând de miercuri dimineață în comuna Anderlecht, unde autoritățile au identificat mai multe puncte de vânzare de droguri. Acest atac mortal a avut loc în cartierul Peterbos, unde o patrulă de poliție care se afla întâmplător în zonă în acel moment l-ar fi găsit pe presupusul autor, care nu a fost încă identificat.

Primarul Fabrice Cumps a declarat pentru RTBF că aceste violențe sunt rezultatul unui „război al gangurilor pentru controlul teritoriilor” de vânzare a drogurilor și a solicitat din nou poliţiei întăriri.

„Nu trebuie să fii un geniu pentru a-ți da seama că aceste împușcături au o legătură. Sunt probabil represalii pentru focurile de armă trase la Clemenceau. Este un război al gangurilor care încearcă să controleze teritoriul”, a afirmat primarul orașului Anderlecht.

There have been two new shootings in Brussels. Terrorists have returned to Clemenceau metro station, & a man was shot in the leg & is in a critical condition.

— David Atherton (@DaveAtherton20) February 7, 2025