Monden Al doilea sezon al seriei „Vânătorii de comori: România” aduce primul client celebru din țară







Bogdan Naumovici, un nume cunoscut în advertisingul românesc, apare în primele episoade ale sezonului doi din seria„Vânătorii de comori: România”, difuzată de History Channel. Noua producție aduce povești inedite despre trecutul țării, iar primul episod va fi difuzat pe 2 septembrie, de la ora 21:00, potrivit History Channel.

Bogdan Naumovici (57 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți oameni din advertisingul românesc, îi provoacă pe vânătorii de comori să găsească un obiect surprinzător, „Made in Romania”. Prin această experiență, el își dezvăluie pasiunea de colecționar de reclame vechi românești.

Colecția sa cuprinde afişe din perioada interbelică, spoturi TV din timpul comunismului și materiale promoționale rare din anii ’90, reprezentând o istorie vizuală aparte a publicității românești.

Cei patru dealeri încep imediat să caute prin colecții și târguri de vechituri. Găsesc atât branduri mai puțin cunoscute din perioada interbelică, cât și obiecte care au aparținut unor personalități importante din istoria României, alcătuind astfel o listă variată de antichități românești.

Episodul aduce în prim-plan povești fascinante din spatele unor obiecte rare: o motocicletă Mobra Turist, o colecție valoroasă de discuri RCM (Romanian Contemporary Music), obiecte de colecție marca TAROM vândute străinilor în aeroporturile anilor ’80, postere și ilustrații publicitare rarisime, dar și electronice comuniste care păstrează încă farmecul acelei epoci.

Al doilea sezon al seriei a apărut în aprilie, la History Channel, cu cinci episoade. Printre invitați s-au numărat jurnalistul sportiv Cătălin Oprișan, realizatorul radio și TV Cristian Hrubaru, creatorul de conținut Alex Cozma, actorul Andrei Aradits și Mirona Noru, managerul Casei Capșa. Echipa dealerilor de obiecte vintage, formată din Liviu Andrei, Gabi Badea și Dan Greere, s-a extins cu o nouă membră, Teo Cosma.

În această toamnă, History Channel va difuza ultimele patru episoade din sezonul doi al seriei „Vânătorii de comori: România”.

În fiecare episod, protagoniștii explorează piețe de vechituri, răsfoiesc colecții personale și aduc vânzătorii în magazinul lor de antichități, în căutarea celor mai interesante și profitabile obiecte pentru clienți. Publicul urmărește întregul proces al tranzacțiilor, de la cumpărare și evaluare, la expertiză și vânzarea finală.

Primul sezon al seriei a avut șase episoade și a fost lansat în mai 2023. La fel ca prima parte, și al doilea sezon este produs de Paprika Studios, una dintre cele mai importante companii de producţie din Europa Centrală, Europa de Est şi Ţările Baltice.