AI schimbă piața muncii. Joburi care dispar și profesii noi care apar

Inteligența Artificială pune în pericol un număr tot mai mare de locuri de muncă, avertizează specialiștii, care subliniază că marile companii investesc deja în tehnologii menite să automatizeze procese și să reducă dependența de muncă umană. Declarațiile au fost făcute în timpul unei conferințe organizate de Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării (CLCC), unde experții au explicat că, pe lângă joburile care dispar, apar și roluri noi adaptate noii ere digitale.

Sorina Faier, managing partner Elite Searchers, a explicat că multe locuri de muncă vor dispărea odată cu implementarea tot mai extinsă a Inteligenței Artificiale. „Avem posturi noi, precum Chief Transformation Officer sau Chief Sustainability Officer, care acum câțiva ani nu existau.

Aceasta a explicat că alte locuri de muncă se vor pierde tocmai din cauza Inteligenței Artificiale, pentru că firmele mari cu resurse investesc deja masiv în software și echipamente de automatizare. Locurile de muncă ce implică sarcini simple și repetitive sunt cele mai expuse, în timp ce funcțiile emergente vor necesita adaptare și competențe noi.

Chiar dacă Inteligența Artificială va elimina anumite joburi, există industrii care trec printr-o perioadă de expansiune. Printre acestea se numără energia regenerabilă, vânzările, domeniul financiar, robotica și securitatea cibernetică.

„Avem foarte multe cereri pentru project manageri în proiecte de energie verde, fotovoltaice și eoliene. Vânzările și domeniul financiar sunt și ele pe val. În IT, chiar dacă au fost restructurări, rolurile din robotică și securitate cibernetică merg foarte bine și sunt foarte bine plătite”, a explicat Faier.

În schimb, agricultura se confruntă cu dificultăți severe, accentuate de secetă. Potrivit specialiștilor, acest sector rămâne în urmă la nivel de recrutare și dezvoltare, ceea ce accentuează contrastul dintre domeniile dinamice și cele stagnante.

Bogdan Badea, CEO eJobs România, a arătat că, începând cu 2024, tot mai multe companii s-au orientat spre eficiență și productivitate, asociind aceste obiective cu AI. Mulți angajatori privesc Inteligența Artificială ca pe o soluție la lipsa de specialiști și ca pe o oportunitate de optimizare a proceselor”, a spus Badea.

Acesta a adăugat că direcția a pornit din SUA și s-a extins în Europa, unde firmele percep Inteligența Artificială drept „luminița de la capătul tunelului”.