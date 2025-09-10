Social

Agricultorii primesc compensații după înghețurile devastatoare. Guvernul alocă 100 de milioane de lei

Agricultorii primesc compensații după înghețurile devastatoare. Guvernul alocă 100 de milioane de lei
Republica Moldova. Agricultorii ale căror livezi au fost grav afectate de înghețurile târzii din primăvara acestui an vor beneficia de un sprijin financiar de 100 de milioane de lei, alocat de Guvern. Hotărârea a fost adoptată miercuri, 10 septembrie, de către Comisia pentru Situații Excepționale (CSE).

Premierul Dorin Recean a anunțat că suma a fost deja transferată Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Aceștia urmează să gestioneze procesul de compensare a pierderilor suferite de fermieri.

„Este un pas necesar pentru a susține agricultorii și pentru a reduce impactul devastator al fenomenelor meteo extreme asupra sectorului horticol”, a declarat șeful executivului.

Sprijin și pentru infrastructura socială afectată

Pe lângă ajutorul acordat fermierilor, CSE a decis să aloce peste 510 mii de lei pentru reparația acoperișului grădiniței-creșă „Alunelul” din satul Aluniș, raionul Râșcani. Acesta a fost grav afectat de ploile și furtunile din luna iulie. Din aceeași sumă vor fi acoperite și compensațiile pentru locuințele avariate de intemperii în localitate.

Pierderi uriașe în livezile de pruni, piersici și vișini

Înghețurile din perioada 7–14 aprilie, când temperaturile au scăzut până la minus 5 grade Celsius, au compromis puternic culturile aflate în plină vegetație. Cele mai afectate au fost plantațiile de sfeclă de zahăr, rapiță, dar și livezile de pomi fructiferi.

agricultură, îngheț

Sursa foto: Arhivă/EVZ

Conform estimărilor făcute la începutul lunii iunie, pierderile cauzate de înghețurile din aprilie și grindina din mai se ridică la aproximativ 690 de milioane de lei. Cele mai mari pagube, de aproximativ 333 de milioane de lei, au fost înregistrate în livezile de pruni. Recolta a fost compromisă în proporție de 79%. În aceeași măsură au fost afectate și livezile de piersici. În cazul vișinilor pierderile au ajuns la 69%. Nici merele nu au scăpat: recolta a fost compromisă în proporție de 50%.

Datele Asociației „Moldova Fruct” arată că înghețurile de primăvară au redus cu peste 31% recolta de mere din acest an. Dacă în 2024 au fost adunate aproximativ 405 mii de tone, în 2025 producătorii se așteaptă la doar 277 de mii de tone.

