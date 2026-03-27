Agenția japoneză JCR crește ratingul României la BBB „negativ” la „stabil”

Ministerul Finanțelor anunță că agenția de rating Japan Credit Rating Agency (JCR) a reconfirmat calificativul de țară al României și a revizuit perspectiva de la „negativă” la „stabilă”, evoluție pusă pe seama consolidării fiscale și a rezilienței economice.

Instituția anunță că ratingul a fost păstrat la BBB pentru datoria în valută și BBB+ pentru cea în monedă locală, în timp ce perspectiva a fost îmbunătățită.

„Agenţia de rating japoneză Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) a anunţat vineri, 27 martie 2026, reconfirmarea ratingului de ţară al României la BBB (valută) şi BBB+ (monedă locală) şi a îmbunătăţit perspectiva de la «negativă» la stabilă”, informează, vineri, Ministerul Finanţelor, într-un comunicat de rpesă.

Raportul agenției evidențiază rezultatele măsurilor fiscale adoptate în 2025, care au contribuit la reducerea dezechilibrelor bugetare.

”Deficitul guvernamental s-a redus de la 8,7% în 2024 la 7,7% în 2025. Pentru 2026, măsurile luate, care includ taxarea dividendelor, controlul cheltuielilor salariale şi îngheţarea beneficiilor sociale, sunt estimate să reducă deficitul la 6,2% din PIB. Deşi datoria publică a atins 59,6% din PIB la finalul anului 2025, JCR estimează că aceasta se va stabiliza pe măsură ce deficitul scade, rămânând la un nivel relativ scăzut faţă de alte ţări cu rating similar”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Ministrul Finanțelor consideră că această decizie reflectă direcția corectă a politicilor economice.

„Anunţul JCR este unul îmbucurător şi demonstrează încă o dată că măsurile necesare adoptate în anul 2025 pentru a echilibra finanţele publice şi pentru a reduce deficitul bugetar sunt în conformitate cu angajamentele asumate de ţara noastră pe termen mediu”, se precizează în comunicatul de presă.

Acesta arată că evaluarea agenției transmite și un semnal pozitiv investitorilor internaționali, în special celor din Japonia.

„Totodată, comunicatul agenţiei reprezintă şi un mesaj de încredere pentru investitorii japonezi, în condiţiile în care România, prin Ministerul Finanţelor, intenţionează să fie un emitent frecvent pe piaţa de obligaţiuni Samurai din Japonia, pentru diversificarea bazei investiţionale”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

JCR observă că economia a încetinit în 2025, când creșterea a ajuns la 0,7%, influențată de inflație și de reducerea consumului privat. Pentru 2026, agenția anticipează o ușoară revenire, până la aproximativ 1%.

Această evoluție ar urma să fie susținută în principal de investițiile realizate prin Facilitatea de Redresare și Reziliență, care intră într-o etapă de maturitate, precum și de îmbunătățirea exporturilor nete, pe fondul scăderii importurilor.

Raportul pune accent pe importanța continuării reformelor structurale și a respectării jaloanelor asumate pentru accesarea fondurilor europene.

Agenția urmărește progresul în implementarea acestor reforme, considerând că ele sunt esențiale pentru relansarea consumului și pentru revenirea economiei spre un ritm de creștere de aproximativ 2% pe termen mediu, după ce efectele măsurilor fiscale vor fi absorbite.

În același timp, JCR subliniază că menținerea disciplinei bugetare, inclusiv prin controlul cheltuielilor, este importantă și trebuie aliniată la recomandările Consiliului Uniunii Europene din iulie 2025.

Analiza agenției evidențiază și faptul că sectorul financiar din România a rămas solid, în ciuda contextului macroeconomic volatil. Potrivit JCR, această stabilitate oferă o bază importantă pentru aplicarea măsurilor de consolidare fiscală și contribuie la menținerea încrederii investitorilor străini.