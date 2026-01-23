Afaceri închise și proteste pe străzi. Reacție fără precedent în Minnesota

Numeroase afaceri din statul american Minnesota au anunțat că își suspendă activitatea pentru o zi, vineri, în cadrul unei acțiuni descrise de lideri religioși și organizații sindicale drept o grevă generală, potrivit Reuters.

Inițiativa are ca scop protestarea desfășurării a mii de agenți federali de imigrație pe străzile orașului Minneapolis, măsură decisă de administrația președintelui Statelor Unite, Donald Trump.

Pe ușile mai multor unități comerciale au fost afișate fluturașe cu mesajul „ICE Afară!”, o referire directă la agenția federală Immigration and Customs Enforcement. Alte mesaje anunțau suspendarea activităților cotidiene: „Fără muncă. Fără școală. Fără cumpărături.”.

Protestul a avut loc într-o zi cu temperaturi mult sub limita înghețului, într-un Minneapolis afectat de ninsori.

Potrivit publicației Minnesota Star Tribune, peste 300 de baruri, restaurante, muzee, magazine și alte afaceri locale au fost închise pentru întreaga zi.

Districtele școlare nu au anunțat închideri oficiale, însă mai multe școli din zonele Minneapolis și St. Paul au oferit elevilor posibilitatea de a participa la cursuri în regim online.

Organizatorii au programat pentru vineri după-amiază un marș în centrul orașului Minneapolis, despre care au afirmat că ar urma să fie cea mai amplă manifestare de opoziție față de intensificarea prezenței federale.

Primarul orașului, Jacob Frey, alături de alți reprezentanți ai Partidului Democrat, a comparat desfășurarea de forțe cu „o invazie”, potrivit relatărilor din presa americană.

Președintele Trump, reprezentant al Partidului Republican, a justificat măsurile luate în Minnesota prin existența unor acuzații de fraudă care ar viza membri ai comunității somaleze din stat.

Organizers in Minnesota, including labor unions, community groups, and faith leaders, called for a statewide “Day of Truth & Freedom” on January 23, urging people to stay home from work, school, and shopping to protest expanded ICE enforcement and the killing of Renee Good.… pic.twitter.com/ks0sorhp9b — Hot Takes Nobody Asked For (@HotTakesNobody) January 23, 2026

În declarații publice anterioare, acesta a afirmat că imigranții somalezi ar fi „gunoi” și a susținut că „vor fi îndepărtați din țară” în cadrul eforturilor administrației sale de a expulza un număr record de imigranți, inclusiv persoane care au solicitat azil sau care se află legal pe teritoriul Statelor Unite.

Reacțiile rezidenților din Minnesota s-au manifestat prin proteste continue, atât pe timpul zilei, cât și noaptea. Martori citați de Reuters au relatat că protestatarii au folosit fluiere și instrumente muzicale pentru a-și face auzită prezența.

În unele cazuri, între agenți și manifestanți au avut loc schimburi de replici dure, iar forțele federale au utilizat gaze lacrimogene și grenade de tip „flash-bang” pentru dispersarea mulțimilor.

Administrația Trump a transmis, la rândul său, că unii protestatari ar fi hărțuit agenții și ar fi obstrucționat desfășurarea operațiunilor.

Mai multe corporații importante care își au sediul în Minnesota, majoritatea în zona metropolitană Minneapolis, nu au emis declarații publice referitoare la operațiunile de imigrație.

Printre acestea se numără Target, UnitedHealth, Medtronic, Best Buy și 3M. Reprezentanții acestor companii nu au răspuns solicitărilor de comentarii formulate de Reuters, iar Target a refuzat în mod explicit să ofere o poziție oficială.

Legislatori statali au cerut companiei clarificări privind instrucțiunile adresate angajaților în eventualitatea apariției agenților ICE în magazine.