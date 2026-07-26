Aeroportul Gatwick din Londra se confruntă cu o situație neobișnuită după ce alimentarea cu apă a fost întreruptă duminică. Problema a afectat ambele terminale, unde toaletele au devenit nefuncționale, iar mai multe restaurante și-au suspendat activitatea. Reprezentanții aeroportului spun că incidentul este provocat de o avarie care afectează alimentarea cu apă în sudul Londrei, potrivit BBC.

Pasagerii aflați în tranzit prin Aeroportul Gatwick din Londra au întâmpinat dificultăți după ce alimentarea cu apă a fost întreruptă. Lipsa apei a dus la defectarea toaletelor, iar restaurantele au fost nevoite să își închidă temporar porțile.

Reprezentanții aeroportului și-au cerut scuze pentru situația creată și au transmis pe platforma X că avaria din sudul Londrei este investigată.

Apă îmbuteliată a fost distribuită pasagerilor și angajaților, iar aeroportul a activat măsuri speciale pentru limitarea efectelor produse de incident.

Compania care asigură alimentarea cu apă a anunțat că stația de tratare din Bough Beech a fost repusă în funcțiune după o pană de curent. Cu toate acestea, procesul de tratare a apei trebuie finalizat înainte ca alimentarea să fie reluată complet.

Totodată, reprezentanții companiei au explicat că defecțiunile provocate de întreruperea alimentării cu energie electrică la stația de epurare au determinat scăderea presiunii apei sau chiar oprirea temporară a furnizării pentru o parte dintre clienți.

Un purtător de cuvânt confirmase anterior că Aeroportul Gatwick este afectat de această situație.

„Personalul nostru este disponibil pentru a sprijini pasagerii și a oferi asistență acolo unde este nevoie. Unele restaurante partenere au deschis locuri suplimentare”, au transmis reprezentanții aeroportului.

Autoritățile aeroportuare au anunțat că vor colabora cu operatorul de apă pentru restabilirea alimentării în cel mai scurt timp.

Persoanele care urmează să călătorească prin Aeroportul Gatwick au fost îndemnate să respecte ora obișnuită de prezentare și să nu ajungă mai devreme decât este necesar.

Compania aeriană EasyJet a informat că programul de deschidere a ghișeelor pentru predarea bagajelor a fost modificat temporar.

„Din cauza unei probleme de alimentare cu apă care afectează Aeroportul Gatwick din Londra, ghișeele de preluare a bagajelor se deschid temporar cu două ore înainte de plecare, în loc de trei ore”, menționează compania.

Nu este pentru prima dată când Aeroportul Gatwick se confruntă cu astfel de probleme. În iulie 2022, o conductă principală de apă spartă a redus presiunea în rețea, a afectat aproximativ 1.200 de locuințe și a dus atunci la închiderea toaletelor din aeroport.