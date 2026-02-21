International

Aeroportul din Sofia, închis temporar pentru traficul civil. Nouă avioane cisternă ale SUA se află pe aeroport

Aeroportul din Sofia, închis temporar pentru traficul civil. Nouă avioane cisternă ale SUA se află pe aeroport
Aeroportul Internațional „Vasil Levski” din Sofia va fi închis pentru traficul civil în diminețile de 23 și 24 februarie, cu excepția aterizărilor de urgență și a zborurilor militare. Anunțul a fost făcut de administrația aeroportului, în contextul în care pe aeroport se află nouă avioane cisternă ale Forțelor Aeriene ale Statelor Unite.

Intervalele orare în care aeroportul din Sofia va fi închis

Potrivit unui anunț publicat pe platforma Flightradar24, restricțiile vor fi aplicate pe 23 februarie între orele 01:15 și 02:50 GMT și se vor repeta pe 24 februarie între orele 01:05 și 03:35 GMT. În aceste intervale vor fi permise doar decolările și aterizările aeronavelor militare.

Conform site-ului oficial al aeroportului, în mod obișnuit nu sunt programate zboruri comerciale la acele ore, deși uneori pot exista aeronave care ajung cu întârziere.

Speculații privind transporturi militare

Mai multe publicații din Bulgaria au pus în legătură prezența avioanelor americane și suspendarea temporară a activității aeroportului cu posibile transporturi de material militar către Orientul Mijlociu. Presa a asociat situația și cu presiunea exercitată de Washington asupra Iranului în vederea ajungerii la un acord privind programul nuclear iranian.

În același context, media bulgare au amintit de desfășurarea grupului de luptă al portavionului american Gerald Ford, care a traversat recent strâmtoarea Gibraltar și este așteptat să ajungă în estul Mării Mediterane în zilele următoare.

 Închiderea temporară a aeroportului ar fi determinată de lucrări de reparație la pistă

Televiziunea națională bulgară (BNT) a citat un responsabil al aeroportului care a declarat că suspendarea activității „nu are nicio legătură” cu avioanele americane sau cu tensiunile dintre Washington și Teheran.

Potrivit acestei versiuni, închiderea temporară a aeroportului ar fi determinată de lucrări de reparație la pistă, programate în zorii zilelor respective pentru a reduce impactul asupra traficului aerian.

Portalul bulgar Dnevnik a scris că închiderea aeroporturilor pe timpul nopții pentru operațiuni militare este, de regulă, asociată cu exerciții, mișcări strategice sau operațiuni sensibile, fără a presupune neapărat acțiuni de luptă.

Proiecte speciale