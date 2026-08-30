Aeroportul Internațional din Nashville, Tennessee, ar putea fi redenumit în onoarea lui Dolly Parton, după ce guvernatorul Bill Lee și conducerea aeroportului au anunțat oficial intenția de a crea un omagiu permanent pentru artista americană, decedată pe 25 august, la vârsta de 80 de ani.

Propunerea vine la câteva zile după moartea celebrei cântărețe country și va fi analizată de Metropolitan Nashville Airport Authority, instituția care administrează aeroportul. Subiectul este programat pentru discuție în cadrul unei reuniuni din 17 septembrie.

Guvernatorul Bill Lee a anunțat pe 28 august că statul Tennessee și conducerea Aeroportului Internațional Nashville, cunoscut și sub numele de BNA, intenționează să găsească o modalitate de a redenumi aeroportul în onoarea lui Dolly Parton.

Potrivit unui comunicat oficial, inițiativa urmărește crearea unui „omagiu durabil” pentru moștenirea artistei și pentru influența pe care aceasta a avut-o asupra mai multor generații, atât în Tennessee, cât și în afara Statelor Unite.

„Într-un loc în care Tennessee întâmpină lumea, este firesc ca Aeroportul Internațional Nashville să poarte numele fiicei preferate a statului nostru”, a transmis Bill Lee.

Guvernatorul a precizat că a discutat deja propunerea cu reprezentanții lui Dolly Parton, iar echipa artistei și-a exprimat aprecierea pentru inițiativă și pentru reacțiile venite din partea publicului.

Dolly Parton s-a născut în 1946, în Tennessee, iar Nashville a devenit centrul carierei sale muzicale după mutarea în oraș, în 1964.

Aici și-a construit cariera de compozitoare și interpretă, devenind ulterior una dintre cele mai importante figuri ale muzicii country americane. De-a lungul deceniilor, numele ei a devenit strâns legat de Tennessee și de statutul orașului Nashville drept unul dintre cele mai importante centre ale industriei muzicale din Statele Unite.

Reprezentanții aeroportului au subliniat, la rândul lor, că BNA reprezintă una dintre principalele porți de intrare în „Music City”, iar numele lui Dolly Parton ar reflecta legătura dintre oraș, muzică și identitatea culturală a regiunii.

Anunțul nu înseamnă însă că Aeroportul Internațional Nashville și-a schimbat deja oficial numele.

Propunerea și actuala politică privind denumirea proprietăților administrate de aeroport urmează să fie discutate de Metropolitan Nashville Airport Authority pe 17 septembrie.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters și Associated Press, politica actuală a autorității aeroportuare prevede anumite restricții privind atribuirea numelor unor persoane care au decedat recent, astfel că ar putea fi necesară revizuirea regulilor înainte ca redenumirea să devină posibilă.

Inițiativa a apărut și pe fondul unei campanii publice de susținere a ideii ca aeroportul din Nashville să poarte numele artistei.

Dolly Parton a avut o carieră care s-a întins pe mai bine de șase decenii și a devenit cunoscută nu doar pentru muzica sa, ci și pentru activitatea filantropică.

Prin organizații precum Dollywood Foundation și programul Imagination Library, artista a susținut proiecte dedicate educației și accesului copiilor la cărți.

Autoritățile din Tennessee consideră că eventuala redenumire a aeroportului ar reprezenta un omagiu permanent pentru contribuția artistei la cultura statului și pentru impactul pe care l-a avut la nivel internațional.