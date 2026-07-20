Adrian Veștea și Hubert Thuma cer alegeri în filialele PNL

Adrian Veștea și Hubert Thuma au cerut în cadrul ședinței Biroului Permanent Național al PNL organizarea de alegeri în filialele județene și au criticat numirile făcute de la centru, au declarat surse politice.

După ce Nicoleta Pauliuc a solicitat prelungirea termenului pentru aplicarea cotei de TVA de 9% în cazul anumitor tranzacții imobiliare, iar Ilie Bolojan s-a opus introducerii unor excepții, discuțiile din Biroul Permanent Național s-au mutat asupra modului în care sunt conduse organizațiile partidului.

Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, a susținut că liberalii ar trebui să organizeze alegeri în filiale, pentru ca liderii locali să fie desemnați prin vot, nu prin decizii luate la nivel central.

„Cred că ar fi normal să facem alegeri în organizații și să vedem care sunt adevărații lideri ai PNL la nivel județean. Altfel, nu facem decât o vânătoare de vrăjitoare. Ar fi democratic și bărbătește să facem aceste alegeri în filialele județene”, a declarat Adrian Veștea în cadrul ședinței PNL, potrivit surselor politice.

La rândul său, președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, i-a amintit lui Ilie Bolojan că, după congresul extraordinar din 2025, conducerea partidului a promis organizarea alegerilor de jos în sus.

Thuma a criticat și posibilitatea aducerii în structurile PNL a unor oameni din alte formațiuni politice, fără ca aceștia să treacă printr-un proces electoral în interiorul partidului.

„În 2025 am avut un congres extraordinar și a fost adoptat și un statut. Domnule Bolojan, ați spus că facem alegeri de jos în sus, că nu avem timp să facem alegeri în organizații, dar că vom organiza în curând alegeri și în filiale. Numai că alegerile nu au mai venit. Am înțeles: vreți să aduceți oameni noi de la POT, SOS, REPER, dar părerea mea este că trebuie să candideze. O persoană nu devine reprezentativă doar pentru că este nouă și este impusă în organizații. Nu înțeleg de ce vă este teamă să mergeți în organizații și să faceți alegeri. La Ilfov, domnule Motreanu, sau dumneavoastră, domnule Bolojan, puteți să candidați la președinția PNL Ilfov împotriva mea, dacă vreți. Mi se pare normal să facem alegeri în filiale, așa cum s-a făcut în PNL din 1990”, a afirmat Hubert Thuma.

În continuarea criticilor privind modul în care conducerea centrală gestionează organizațiile județene, Hubert Thuma a invocat și situația filialei PNL Ialomița, unde a fost propusă demiterea lui Dragoș Soare din funcția de președinte, iar conducerea organizației i-a fost încredințată lui Peiu, venit de la SOS.

„Dl Soare a luat 36% la alegerile locale când a candidat la primărie, dl Ionel Bogdan a luat 18% la Primăria Baia Mare și acum e comunicator al partidului. Asta e politica dlui Bolojan”, a declarat Hubert Thuma.

Hubert Thuma le-a transmis astfel lui Ilie Bolojan și lui Dan Motreanu că pot candida împotriva sa pentru conducerea PNL Ilfov, în cazul organizării unor alegeri în filială.

Potrivit surselor citate, liderul liberal a insistat că persoanele nou-venite în partid nu devin automat reprezentative prin simpla lor numire în fruntea organizațiilor, ci ar trebui să obțină susținerea membrilor prin vot.

Discuțiile au avut loc în ședința Biroului Permanent Național al PNL, convocată luni seară, în cadrul căreia conducerea partidului a analizat și proiectele legislative necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR, precum și organizarea unei sesiuni parlamentare extraordinare.