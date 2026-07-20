Prim-vicepreședintele PNL Nicoleta Pauliuc a cerut, în ședința conducerii partidului, prelungirea termenului în care anumite tranzacții imobiliare să poată beneficia de TVA de 9%, însă propunerea a fost respinsă de Ilie Bolojan, au declarat surse politice pentru Evenimentul Zilei. Liderul liberal ar fi susținut că nu pot fi acordate excepții, iar cota de 21% trebuie aplicată conform angajamentelor europene.

Potrivit informațiilor obținute pe surse, prim-vicepreședintele PNL Nicoleta Pauliuc a solicitat, în timpul ședinței Biroului Permanent Național, promovarea unui amendament prin care să fie prelungit termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 9% în cazul tranzacțiilor imobiliare.

Începând cu 1 august, pentru tranzacțiile care nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de lege urmează să fie aplicată cota de TVA de 21%.

Nicoleta Pauliuc ar fi cerut și convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare, astfel încât modificarea să poată fi discutată și adoptată înainte de intrarea în vigoare a noii cote.

Conform surselor citate, Ilie Bolojan a respins propunerea și a transmis că problema sistemului ar urma, cel mai probabil, să fie remediată în zilele următoare.

Președintele PNL ar fi susținut însă că nu este de acord cu introducerea unor excepții și că TVA trebuie aplicat la nivelul de 21%, în conformitate cu angajamentele europene asumate de România.

Discuția a avut loc în ședința conducerii PNL convocată luni seară, de la ora 19.00, în cadrul căreia liderii formațiunii au analizat și proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Separat de discuția privind TVA pentru tranzacțiile imobiliare, PNL a anunțat oficial că susține convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare în săptămâna următoare, pentru adoptarea proiectelor necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR.

„Biroul Permanent Național al Partidului Național Liberal a analizat astăzi, 20 iulie, stadiul proiectelor de lege necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În cadrul ședinței, președintele PNL, Ilie Bolojan, a prezentat situația celor șase proiecte: patru sunt deja depuse la Parlament, iar celelalte două se află în etapa finală a consultării publice. Proiectul privind consolidarea legislației în domeniul integrității urmează să fie depus și înregistrat marți, 21 iulie, la Camera Deputaților, după finalizarea perioadei de consultare publică. Proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice urmează să fie depus miercuri, 22 iulie, la Senat”, au transmis liberalii, într-un comunicat de presă publicat în timpul ședinței de BPN.

În urma discuțiilor, Biroul Politic Național a mandatat grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat să susțină adoptarea celor șase proiecte de lege necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România.

„Fiecare jalon îndeplinit înseamnă bani europeni care pot fi accesați de România. Adoptarea proiectelor este necesară pentru obținerea ultimei tranșe de granturi din cererea finală de plată, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. Aceste reforme reprezintă angajamente asumate de toate guvernele României în ultimii ani. În ceea ce privește legea salarizării, aceasta trebuie să respecte atât cerințele convenite cu Comisia Europeană, cât și capacitatea reală a bugetului de stat. PNL susține amendamentele care sunt compatibile cu jaloanele PNRR și acceptate de Comisia Europeană. Amendamentele care încalcă aceste condiții nu rezolvă problema, ci pun în pericol banii europeni cuveniți României”, mai afirmă liberalii, în comunicat.

PNL consideră că sesiunea extraordinară poate fi organizată începând din săptămâna următoare, iar parlamentarii formațiunii ar urma să participe la lucrările comisiilor și la ședințele de plen.

„Partidul Național Liberal consideră că, începând de săptămâna viitoare, poate fi organizată o sesiune parlamentară extraordinară. PNL susține convocarea acesteia și va participa activ la lucrările comisiilor și la ședințele de plen, astfel încât proiectele să fie adoptate în cel mai scurt timp. România nu își permite să piardă miliarde de euro din cauza întârzierilor sau a disputelor politice. Responsabilitatea tuturor partidelor este să respecte angajamentele asumate și să protejeze interesele țării”, conform comunicatului transmis.