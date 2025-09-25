Monden

Adi Minune, petrecere grandioasă de ziua lui. Unde s-a serbat solistul și cu cine

Adrian Minune a ținut o petrecere pe cinste de ziua lui la un local din București unde a invitat mai mulți artiști pe scenă cu el. Printre ei s-a numărat și fiica lui Karmen.

Adrian Minune, alături de prieteni

Manelistul a decis să își sărbătorească ziua de naștere alături de mai mulți cântăreți. Acesta a urcat pe scena unui local celebru din București unde s-a bucurat de publicul său. Printre cei invitați să susțină recitaluri s-a numărat și fiica sa Karmen, dar și ceilalți doi copii ai artistului.

Drept urmare, petrecerea una a fost foarte reușită. Asta deși cu o zi înainte acasă la artist s-a mai serbat odată împlinirea celor 51 de ani. De această dată, acolo s-au servit fripturi și mâncăruri care mai de care mai alese. Și invitații au fost numai din cercul apropiat al manelistului. Adrian Minune este unul dintre cei mai iubiți maneliști din România. Are o carieră în muzică de peste 40 de ani pentru că a început să cânte la vârsta de 6 ani, așa cum el însuși a declarat.

Vocea lui, CEC în alb

De altfel, el a participat inclusiv la Cântarea României, pe vremea comunismului, pentru că vocea lui era extrem de apreciată. Ulterior a început să apară și în filme, iar faima s-a ținut scai de el. De altfel, el spune că atâta timp cât va avea voce, familia lui va fi asigurată pentru că este ”un CEC în alb”.

Anul acesta nu a fost unul dintre cele mai bune pentru artist, la începutul lui confruntându-se cu un scandal. Femeia care i-ar fi amanta și care ar avea și un copil cu el ar fi fost dată afară din casa pe care el i-ar fi cumpărat-o. Toate aceste lucruri s-au petrecut în timp ce acesta se afla în America cu familia, inclusiv cu soția. Cert este că în doar câteva zile scandalul s-a stins și nici urmă de presupusa amantă.

