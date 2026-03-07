Actrița care a dat viață femeii la maturitate, mamă, soție și iubită

Se apropie 8 martie și, de fiecare dată, ne gândim la prezențele feminine din viața noastră. Astăzi, 6 martie, ne amintim de actrița care prin rolurile sale a prezentat femeia ca mamă, soție și iubită. Actrița se numește Margareta Pogonat și ar fi împlinit 93 de ani.

Ca și regretata actriță Cristina Deleanu, care și-a pierdut tatăl la o vârstă fragedă și Margareta Caliopi Pogonat a avut parte de același destin crud. S-a născut pe 6 martie 1933, la Iași. Părinții ei nu s-au căsătorit. Alexandru Pogonat era jurist și ofițer. Mama Margaretei era actriță și se numea Anastasia Ferichidis și era de origine greacă. El a recunoscut-o legal pe Margareta. A căzut pe front imediat după 22 iunie 1941.

A muncit de la 16 ani, practicând numeroase meserii. A fost secretară de liceu, desenator tehnic, contabilă. A fost actor la un teatru de păpuși. În 1955, a intrat la IATC. A fost repartizată la clasa maestrului Alexandru Finți. A absolvit în anul 1959, la trei ani de la apariția Generației de Aur a cinematografiei și teatrului românesc.

Margareta Pogonat a debutat încă din studenție, în 1957, la Teatrul de Stat din Botoșani într-o piesă inspirată de nuvela „Două Lozuri ”a lui I.L.Caragiale. Regia a aparținut lui Gheorghe Naghi și Alexandru Mihăeș. Debutanta a jucat alături de marele actor Grigore Vasiliu Birlic, consacrat deja la acea dată. În același an, joacă în filmul regizat de Dinu Negreanu, „Pasărea Furtunii”.

Margareta Pogonat fost angajată la Botoșani în 1959. A jucat succesiv la Teatrele din Iași, Ploiești, stabilindu-se definitiv la București, jucând la Teatrul Nottara din Capitală.

Rolurile sale au fost memorabile: a fost inginera respectată, fostă iubită trădată în „Zestrea”, soția lui Caratase în „Actorul și Sălbaticii”, „mama Pistruiatului” în „Pistruiatul”, a fost mama singură cu 2 copii îndrăgostită la maturitate, luptând cu spiritul conservator al mamei sale în „Drum în penumbră”, femeia primar din „Orașul văzut de sus”, a mai jucat în „Gaițele”, alături de Draga Olteanu Matei și Olga Tudorache, teatru TV.

După 1990, a predat cursuri de actorie la două universități private „Universitatea Ecologică” și „Universitatea Spiru Haret”. A fost marea iubire a unui mare actor, plecat prea devreme dintre noi, Cornel Coman care i-a fost partener în „Drum în penumbră”. Marea actriță ne-a părăsit la București, pe 11 mai 2014, la 81 de ani.