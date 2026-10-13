Actorul american RJ Mitte, cunoscut pentru interpretarea lui Flynn, fiul lui Walter White din celebrul serial „Breaking Bad”, a murit la vârsta de 34 de ani. Anunțul a fost făcut luni de agentul său, Sean Reilly, într-un comunicat care nu menționează cauza morții, arată BBC.

În producția considerată una dintre cele mai apreciate din istoria televiziunii, RJ Mitte l-a interpretat pe Flynn, adolescentul familiei White, care suferea de paralizie cerebrală.

Personajul era fiul lui Walter White, profesorul de chimie interpretat de Bryan Cranston, care ajunge să se implice în traficul de droguri și își ascunde activitățile de familie.

„Cu profundă tristețe vă anunțăm moartea tragică a lui RJ Mitte”, a transmis reprezentantul actorului.

Actorul suferea el însuși de paralizie cerebrală, afecțiune care provoacă tulburări motorii permanente și care poate apărea în urma unei leziuni cerebrale timpurii.

„Inspirându-se din propria sa experiență cu paralizia cerebrală, RJ Mitte a adus autenticitate rolului său și a creat o platformă dedicată conștientizării dizabilității și incluziunii”, amintește comunicatul.

Dincolo de cariera sa artistică, Mitte s-a implicat în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. A fost ambasador al organizațiilor United Cerebral Palsy și Shriners Children’s și a condus propria fundație caritabilă, Mitte Foundation, care susținea inițiative filantropice și lupta împotriva stereotipurilor.

Printre cei care și-au exprimat durerea s-a numărat Dean Norris, interpretul agentului DEA Hank Schrader, cumnatul lui Walter White în serial.

„Chiar dacă RJ nu juca rolul fiului meu pe ecran, am avut mereu grijă de el când era foarte mic pe platourile de filmare”, și-a amintit actorul. „Era un tânăr adorabil și ne va lipsi foarte mult”, a adăugat el.

RJ Mitte a mai jucat în serialele „The Guardians of Justice” și „Switched”, precum și în filmele „The Recall” și „The Oak Room”. În ultimele zile, promova noul său film, „Talking to Strangers”, pe care urma să îl lanseze.