Actorul James Van Der Beek a murit la 48 de ani după o luptă cu cancerul de colon

Actorul american James Van Der Beek, cunoscut pentru rolul principal din serialul pentru adolescenți „Dawson’s Creek”, a murit la vârsta de 48 de ani, după o luptă cu cancerul de colon, potrivit informațiilor relatate de BBC.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe conturile sale de socializare, în care familia a transmis că actorul s-a stins în liniște.

„Iubitul nostru James David Van Der Beek a murit împăcat în această dimineață”, se arată în mesajul public. „Și-a trăit ultimele zile cu curaj, credință și demnitate.”

Moartea actorului vine la aproximativ doi ani după ce acesta a fost diagnosticat cu cancer de colon.

James Van Der Beek a fost diagnosticat cu cancer de colon în a doua jumătate a anului 2023, însă a făcut public acest lucru abia în noiembrie 2024.

Actorul, tată a șase copii, a vorbit despre simptomele care l-au determinat să meargă la medic într-un interviu acordat Business Insider. El a povestit că a observat modificări ale tranzitului intestinal, unul dintre simptomele frecvent asociate cu cancerul colorectal.

Inițial, Van Der Beek a încercat să elimine cafeaua din alimentație, pentru a vedea dacă situația se îmbunătățește. Ulterior, a decis să facă un test de screening, iar rezultatele au arătat că boala se afla în stadiul trei, ceea ce înseamnă că se răspândise.

James Van Der Beek a devenit cunoscut la nivel internațional la sfârșitul anilor 1990, când l-a interpretat pe Dawson Leery în serialul „Dawson’s Creek”. Producția a fost difuzată între 1998 și 2003 și a devenit rapid un fenomen cultural pentru generația adolescenților din acea perioadă.

Serialul a lansat carierele mai multor actori și a rămas unul dintre cele mai cunoscute titluri TV ale începutului de mileniu.

Pe lângă rolul din „Dawson’s Creek”, Van Der Beek a apărut și în alte producții de televiziune și film. Printre acestea se numără serialul „Don’t Trust the B---- in Apartment 23”, unde actorul a interpretat o versiune fictivă a propriei persoane.

De asemenea, a participat la cel de-al 28-lea sezon al emisiunii „Dancing with the Stars”.

La începutul anilor 2000, James Van Der Beek a jucat și în filmul „Varsity Blues”, una dintre producțiile care i-au consolidat popularitatea în rândul publicului tânăr.

De-a lungul carierei, actorul a alternat rolurile din seriale cu aparițiile în filme și proiecte independente, rămânând o prezență cunoscută în industria de divertisment.

După anunțarea diagnosticului, Van Der Beek a vorbit deschis despre experiența sa medicală și despre importanța controalelor preventive, încercând să crească nivelul de conștientizare asupra cancerului colorectal.