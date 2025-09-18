Activistul Mahmoud Khalil, deportat în Siria sau Algeria, a decis instanța

Un judecător de imigrație din Columbia, Statele Unite a dispus deportarea activistului pro-palestinian Mahmoud Khalil, fost student la Columbia University, către Algeria sau Siria.

Decizia a fost luată după ce instanța a concluzionat că activistul pro-Hamas nu a declarat anumite informații esențiale în formularul său de rezidență permanentă.

Cazul a stârnit ample reacții, atât din partea autorităților, cât și a echipei de apărare a lui Khalil, care acuză o vendetă politică.

Judecătoarea Jamee Comans a subliniat în ordinul emis la 12 septembrie că ascunderea informațiilor de către Khalil a fost deliberată și menită să influențeze rezultatul procedurii.

„Această instanță constată, de asemenea, că Intimatul a înțeles consecințele și că dezvăluirea sinceră a afilierilor sale ar fi putut conduce la o linie suplimentară de întrebări și, în final, la respingerea cererii sale pentru rezidență permanentă condiționată. Instanța constată că lipsa de onestitate a Intimatului în formularul I-485 nu a fost o omisiune a unui solicitant neinformat sau needucat. Instanța constată că omisiunea intenționată a Intimatului nu a fost o denaturare făcută de o altă persoană care să îi fie imputată Intimatului,” a scris Comans în hotărârea sa.

Judecătoarea a insistat că decizia de a nu fi sincer nu a fost o eroare, ci o acțiune conștientă:

„Mai degrabă, această instanță constată că Intimatul a denaturat în mod voit fapte esențiale, având ca unic scop eludarea procesului de imigrare și reducerea probabilității ca cererea sa să fie respinsă”

În replică, Khalil a afirmat că situația reprezintă o nouă încercare a administrației Trump de a-l pedepsi pentru activitățile sale politice.

„Nu este deloc o surpriză că administrația Trump continuă să se răzbune pe mine pentru exercitarea libertății mele de exprimare. Ultima lor încercare, printr-un tribunal de imigrație de tip „cangur”, le dă din nou pe față adevărata față.” a declarat acesta.

Avocații săi au anunțat imediat că vor contesta decizia printr-un apel la Board of Immigration Appeals, înainte ca dosarul să ajungă în fața judecătorului federal Michael Farbiarz, din New Jersey.

Echipa juridică a subliniat că există motive serioase să creadă că procesul este influențat politic. Baher Azmy, unul dintre avocați, a atras atenția asupra presiunilor la nivel înalt:

„Având în vedere cele de mai sus și declarațiile făcute de Președinte și de mai mulți oficiali guvernamentali americani de rang înalt, care îl vizează pe Petent pe nume, cu amenințări de represalii și deportare, avocatul subsemnat are motive întemeiate să se aștepte ca procedura în fața BIA — și confirmarea hotărârii judecătorului de imigrare — să fie rapidă”

Khalil, originar din Siria și cu rădăcini palestiniene, a fost reținut în martie ca parte a campaniei anti-imigrație a administrației Trump. În timpul celor peste trei luni petrecute într-un centru de detenție din Louisiana, el a ratat nașterea primului său copil.