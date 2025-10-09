Social

Actele de identitate ale utilizatorilor Discord, expuse în urma unui atac cibernetic

Actele de identitate ale utilizatorilor Discord, expuse în urma unui atac cibernetic
Actele de identitate ale unui număr de aproximativ 70.000 de utilizatori Discord au fost expuse în urma unui atac cibernetic asupra unui partener al companiei.

Compania Discord a confirmat că atacul cibernetic a vizat un furnizor terț care gestionează anumite sarcini de relații cu clienții. Potrivit declarațiilor oficiale, hackerii au obținut acces la 1,5TB de date. Peste două milioane de imagini și aproximativ 70.000 de acte de identitate ale utilizatorilor din întreaga lume au fost descoperite.

Actele de identitate sunt cerute de Discord pentru a verifica vârsta utilizatorilor, o practică care devine obligatorie în conformitate cu legislația din mai multe țări.

Compania a precizat că hackerii exagerează cu daunele atacului cibernetic

Discord a subliniat că hackerii au exagerează proporțiile breșei și au încercat să șantajeze compania prezentând informații false, însă investigațiile interne confirmă că impactul real se limitează la actele de identitate menționate și alte date aferente conturilor. În urma incidentului, toate sistemele afectate au fost securizate și monitorizate pentru a preveni eventuale alte încălcări de securitate.

Datele furate includ, pe lângă documentele de identificare, imagini de profil și alte informații personale asociate conturilor. Compania a precizat că nu toate datele expuse provin direct din serverele sale, ci din sistemele furnizorului terț implicat.

Discord le-a recomandat utilizatorilor să-și verifice conturile

Discord a recomandat utilizatorilor afectați să își monitorizeze atent conturile și să raporteze orice activitate suspectă. De asemenea, compania a implementat noi măsuri suplimentare de securitate, inclusiv autentificarea multifactorială și audituri de securitate mai stricte ale partenerilor terți.

Discord a precizat că în urma breșei nu au fost compromise detalii complete ale cardurilor de credit, parole sau mesaje și activități ale utilizatorilor dincolo de conversațiile cu agenții săi de suport clienți. Toți utilizatorii afectați au fost contactați, iar compania colaborează cu autoritățile pentru a investiga incidentul.

