Meta a anunțat că Facebook își va actualiza algoritmul

Meta a anunțat că Facebook iși va actualiza algoritmul pentru videoclipuri, oferind utilizatorilor un control sporit asupra conținutului pe care-l doresc și o experiență mai personalizată. Compania a anunțat că noul sistem va reduce numărul clipurilor nerelevante și va aduce în prim-plan postări mai recente și autentice.

Meta a anunțat recent o actualizare majoră a algoritmului Facebook pentru video, cu scopul de a oferi utilizatorilor un control real asupra conținutului afișat. Funcția „Not Interested”, disponibilă în curând pe toate conturile, le va permite oamenilor să semnaleze clipurile care nu îi interesează, determinând algoritmul să le elimine din fluxul de recomandări.

Anunțul a fost făcut la sediul Meta din California, în contextul unei campanii mai ample de optimizare a experienței video pe platformele companiei. Potrivit companiei, modificările vin după o analiză internă care a arătat că o parte semnificativă din utilizatori s-au plâns de clipuri repetitive, irelevante sau de slabă calitate.

Pe lângă filtrarea conținutului, noul update aduce și alte noutăți vizuale și tehnice. Clipurile care le-au plăcut prietenilor vor fi marcate prin mici bule, o funcție inspirată de Instagram, care va încuraja conversațiile directe între utilizatori.

Meta a precizat că noul algoritm va crește cu 50% numărul postărilor afișate chiar în ziua publicării, pentru ca utilizatorii să vadă conținut mai proaspăt și relevant preferințelor lor.

Funcția de căutare va fi îmbunătățită cu ajutorul inteligenței artificiale, care va sugera automat teme și subiecte în acord cu preferințele personale. De asemenea, funcția „Save” va fi reorganizată, permițând astfel salvarea mai ușoară a clipurilor preferate într-un singur loc.

Prin actualizarea algoritmului pentru videoclipurile de pe Facebook, Meta încearcă să repoziționeze platforma într-un peisaj digital dominat de videoclipuri scurte și conținut generat de AI.