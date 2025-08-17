Social Accident pe Valea Oltului. Patru persoane sunt rănite după coliziunea a două autoturisme







Un accident rutier a avut loc duminică dimineață pe Valea Oltului, în zona localității Câineni, județul Vâlcea. Două autoturisme au fost implicate, iar patru persoane au fost rănite și evaluate de echipele medicale la fața locului. Traficul a fost complet blocat până la intervenția autorităților.

Accidentul s-a produs pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, la kilometrul 231+500 de metri. Poliția rutieră a precizat că două autoturisme au intrat în coliziune, iar toate persoanele rănite au primit primul ajutor imediat.

Traficul a fost oprit temporar pe ambele sensuri. Autoritățile au acționat rapid pentru siguranța participanților la trafic și pentru eliberarea drumului. Cauzele accidentului sunt investigate, dar polițiștii verifică viteza și condițiile de drum.

Blocajul creat a afectat traficul pe mai mulți kilometri. Autoritățile estimează că circulația va fi reluată după ora 8:00, odată ce vehiculele implicate vor fi ridicate și zona asigurată pentru circulație.

Patru persoane rănite au fost transportate la unități medicale pentru investigații suplimentare. Șoferii au fost nevoiți să caute rute alternative, iar autoritățile locale au emis avertizări pentru evitarea zonei accidentului. De asemenea, poliția rutieră a reiterat recomandarea de prudență sporită pe DN 7, un drum cunoscut pentru traficul intens și tronsoanele cu risc ridicat de accidente.

Un accident s-a produs sâmbătă, 16 august, între două autoturisme și un TIR pe DN 7 Sibiu – Râmnicu Vâlcea, în apropierea localității Câineni. Traficul s-a desfășurat alternativ, dirijat de autorități, până la tractarea vehiculelor implicate.

„Două autoturisme și un ansamblu rutier au fost implicate într-o coliziune pe DN 7 Sibiu – Râmnicu Vâlcea, la kilometrul 229+300 metri, în zona localității Câineni, județul Vâlcea. Traficul s-a desfășurat alternativ, dirijat”, a transmis Centrul Infotrafic.

Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar circulația a fost reluată în condiții normale după ora 16:00, odată cu îndepărtarea vehiculelor avariate.