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Accident în Portul Constanța Sud, între un tren și un TIR. Un bărbat a fost prins între vehicule

Accident în Portul Constanța Sud, între un tren și un TIR. Un bărbat a fost prins între vehiculeaccident / sursa foto: arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost grav rănit duminică după-amiază, 1 noiembrie 2026, în urma unui accident produs între un tren și un ansamblu rutier format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă, în Portul Constanța Sud Agigea. Victima s-ar fi aflat pe tamponul ultimului vagon în momentul impactului și a rămas prinsă între cele două vehicule.

Polițiștii din Constanța au fost alertați în jurul orei 16:30. În accident au fost implicați un șofer de 49 de ani, aflat la volanul ansamblului rutier, și mecanicul de locomotivă, în vârstă de 60 de ani. Circumstanțele în care s-a produs coliziunea sunt cercetate de autorități.

Cum s-a produs accidentul din Portul Constanța Sud

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, în accident au fost implicate două vehicule cu regim de circulație diferit: un ansamblu rutier format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă și un tren.

Autoutilitara era condusă de un bărbat de 49 de ani, în timp ce trenul era condus de un mecanic în vârstă de 60 de ani. Polițiștii urmează să stabilească modul în care cele două vehicule au ajuns în situația de a intra în coliziune.

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Dronă Portul Constanța

Sistem anti-dronă Portul Constanța. Sursă foto: Facebook

Un detaliu important al accidentului este poziția în care se afla victima în momentul impactului. Conform primelor informații furnizate de polițiști, bărbatul de 57 de ani s-ar fi aflat pe tamponul ultimului vagon. În urma impactului, acesta a fost prins între tren și ansamblul rutier.

Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest

După producerea accidentului, polițiștii au verificat dacă persoanele aflate la conducerea celor două vehicule consumaseră băuturi alcoolice.

Atât șoferul autoutilitarei, cât și mecanicul de locomotivă au fost testați cu aparatul etilotest. Rezultatele au fost negative, potrivit informațiilor comunicate de IPJ Constanța.

Acest rezultat exclude depistarea alcoolului în urma testărilor efectuate, însă nu stabilește, în sine, cauzele producerii accidentului. Acestea urmează să fie clarificate în cadrul cercetărilor.

Polițiștii au deschis un dosar penal

În urma evenimentului, autoritățile au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Ancheta urmărește stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul, precum și identificarea eventualelor responsabilități. Polițiștii vor analiza circumstanțele în care bărbatul de 57 de ani se afla pe tamponul ultimului vagon și modul în care s-a produs impactul dintre tren și ansamblul rutier.

Deocamdată, informațiile comunicate de autorități nu precizează dacă victima era angajată în activități desfășurate în incinta portului sau care era motivul prezenței sale în acel loc.

Cercetările continuă, iar concluziile anchetei vor trebui să stabilească atât mecanismul producerii accidentului, cât și eventualele încălcări ale normelor de siguranță.

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