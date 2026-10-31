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Accident de microbuz în Bacău, cu cinci victime

Accident de microbuz în Bacău, cu cinci victimesursa: România TV
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Un accident rutier cu un microbuz și un automobil, în care au fost implicate 13 persoane s-a produs vineri seară, pe DN 12A, în localitatea Bogata, comuna Dofteana, județul Bacău, potrivit ISU.

Accident de microbuz în județul Bacău

Cinci persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre un microbuz de transport persoane și un autoturism și au fost transportate la spital pentru investigații medicale.

Accidentul a avut loc în jurul orei 22:00, pe 30 octombrie, pe drumul național 12A, în satul Bogata, din comuna Dofteana. Un microbuz destinat transportului de persoane și un autoturism au intrat în coliziune, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, în cele două vehicule se aflau în total 13 persoane. Cinci dintre acestea au avut nevoie de evaluare medicală și au fost preluate de echipajele de salvare.

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„În accident au fost implicate 13 persoane. Dintre acestea, cinci persoane au fost evaluate medical la fața locului și au primit îngrijirile necesare, ulterior fiind transportate la spital pentru investigații suplimentare. Acestea erau conștiente și cooperante la momentul evaluării medicale”, au transmis reprezentanții ISU Bacău.

Mobilizare importantă a echipajelor de intervenție

La locul accidentului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Onești, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. În sprijinul acestora au fost trimise o ambulanță SMURD și un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD.

SMURD

SMURD. Sursa foto: dreamstime.com

De asemenea, la intervenție au participat trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, care au acordat îngrijiri persoanelor implicate în accident și au asigurat transportul răniților la unitatea medicală.

Persoanele din microbuz au scăpat cu viață

Cele cinci persoane transportate la spital erau conștiente și cooperante în momentul evaluării, potrivit informațiilor furnizate de salvatori. Acestea au fost duse la spital pentru investigații suplimentare, după ce au primit primul ajutor la locul evenimentului.

Accidentul s-a produs pe DN 12A, una dintre principalele artere rutiere din zonă. Informațiile comunicate de ISU Bacău nu precizează, deocamdată, împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea.

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