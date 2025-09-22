Acces limitat la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău timp de cinci zile, din motive de securitate

Republikca Moldova. Pasagerii care urmează să călătorească în perioada 25–30 septembrie 2025 prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău trebuie să țină cont de restricțiile de acces anunțate de autorități. Decizia a fost luată de Grupul de management al riscurilor, care a dispus aplicarea unor măsuri speciale de securitate pe durata a cinci zile.

Potrivit anunțului oficial, începând cu 25 septembrie, ora 00:00, și până la 30 septembrie, ora 23:59, accesul în terminalul aeroportului va fi permis doar:

Publicul larg și persoanele care însoțesc pasageri nu vor putea intra în terminal în această perioadă.

Reprezentanții aeroportului îndeamnă călătorii să manifeste responsabilitate și să se prezinte la punctele de plecare nu mai devreme de trei ore înainte de zbor, pentru a evita aglomerația și a asigura un flux mai eficient la controalele de securitate.

„Securitatea și siguranța fiecărui participant la traficul aerian transfrontalier sunt priorități absolute”, au declarat autoritățile, mulțumind pasagerilor pentru înțelegere și cooperare.

Potrivit Poliției de Frontieră, măsurile privind accesul limitat în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău vor fi instituite ca urmare a creșterii fluxului de călători în contextul pelerinajului tradițional al comunității hasidice. Asta în vederea asigurării ordinii publice și confortului pasagerilor, precum și prevenirea incidentelor, inclusiv a alertelor false cu bombă.

Aeroportul Internațional „Eugen Doga” este cel mai mare din Republica Moldova și principalul punct de tranzit aerian al țării. Situat la aproximativ 13 kilometri de centrul capitalei, acesta deservește anual peste 3 milioane de pasageri și are legături directe cu peste 40 de destinații din Europa și Orientul Mijlociu. În ultimii ani, aeroportul a trecut prin mai multe modernizări, inclusiv extinderea terminalului și îmbunătățirea infrastructurii de securitate.

Traficul de pasageri pe Aeroportul Eugen Doga a atins cote istorice în primele șase luni ale anului 2025. Infrastructura, însă, pare depășită de acest val record. Spațiile de așteptare sunt tot mai aglomerate, iar timpii de procesare cresc, în special în orele de vârf. Printre cele mai populare rute se numără destinații turistice din Turcia, Egipt și Europa Occidentală.

Peste 2,45 milioane de pasageri au trecut prin porțile Aeroportului Chișinău în perioada ianuarie–iunie 2025. Este o creștere de aproape 50% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ceea ce înseamnă o medie de peste 409.000 de persoane în fiecare lună.

În prima jumătate a anului, aeroportul a înregistrat 19.225 de aterizări și decolări, cu 35,6% mai mult față de primele șase luni din 2024. Este o veste bună pentru conectivitate, dar una proastă pentru confortul pasagerilor.

Printre rutele cele mai populare de pe Aeroportul Chișinău se numără Antalya (252.944 de pasageri), Istanbul (213.881), Londra–Luton (173.624) și Sharm el Sheikh (172.766). Alte destinații apreciate sunt București, Varșovia și Milano.