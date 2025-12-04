A murit un legendar chitarist. „Era un om extraordinar”

Steve Cropper, chitaristul emblematic al trupelor Blues Brothers și Booker T. & the MG's, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunțat miercuri familia sa, potrivit Pat Mitchell Worley, președinta și CEO a Soulsville Foundation. Momentan, cauza morții nu a fost făcută publică.

Eddie Gore, prieten apropiat al muzicianului, a declarat că l-a vizitat pe Cropper într-un centru de reabilitare cu o zi înainte de deces. Cropper suferise recent o cădere și lucra la producerea unor noi piese muzicale. „Era un om extraordinar. Am fost cu adevărat norocoși să îl avem printre noi”, a spus Gore.

Steve Cropper a fost una dintre figurile cheie ale scenei muzicale din Memphis, contribuind decisiv la succesul hitului „Soul Man” al duetului Sam & Dave, unde Sam Moore îl chema pe scenă: „Joacă, Steve!”, înainte ca chitaristul să intre în piesă.

El a fost membru fondator al formației Booker T. & the MG's, alături de keyboardistul Booker T. Jones, basistul Donald „Duck” Dunn și toboșarul Al Jackson. Trupa a fost remarcată pentru integrarea rasială a membrilor săi, ceva rar pentru vremea respectivă. „Când intrai la Stax, culoarea pielii nu conta. Eram acolo cu toții pentru același motiv: să facem un hit”, spunea Cropper în 2020.

În cariera sa, artistul s-a remarcat și ca membru al trupei Blues Brothers, colaborând cu Dan Aykroyd și John Belushi, și a fost introdus în Songwriters Hall of Fame în 2005. Stilul său era caracterizat de atenția la detalii și armonia cu ceilalți muzicieni: „Ascult ce cântă ceilalți, nu doar ce fac eu. Îmi place să experimentez și să mă adaptez piesei”, declara chitaristul.

Steve Cropper rămâne un simbol al muzicii soul și R&B, lăsând în urmă o moștenire muzicală de neprețuit, care a influențat generații întregi de artiști.

Artistul a fost căsătorit de două ori. Din prima căsătorie (cu o femeie numită Betty) s-au născut doi copii: Stephen Cropper și Ashley Cropper. Din a doua căsătorie, cu Angel Cropper, rămasă soţia lui până la final, are doi copii: Andrea Cropper și Cameron Cropper.