A murit un jurnalist legendar, laureat al Premiului Pulitzer. A dus o lungă luptă cu o boală grea

Peter Gregg Arnett, jurnalist de renume internațional și laureat al Premiului Pulitzer, a murit pe 17 decembrie 2025, la Newport Beach, California, după o lungă luptă cu cancerul de prostată. Cariera sa, care s-a întins pe mai multe decenii, l-a transformat într-una dintre cele mai respectate și influente figuri ale jurnalismului de război.

Născut pe 13 noiembrie 1934 în Riverton, Noua Zeelandă, Arnett și-a dedicat viața relatării conflictelor și crizelor din întreaga lume. În 1966, în timpul războiului din Vietnam, a fost distins cu Premiul Pulitzer pentru jurnalism internațional, pentru reportajele realizate ca reporter al agenției Associated Press.

Acele materiale au capturat realitatea brutală a războiului și au adus pe ecranele lumii poveștile soldaților și ale civililor afectați.

De la câmpurile de orez din Asia de Sud-Est până la deșerturile Irakului, Arnett a fost cunoscut pentru curajul său și capacitatea de a relata direct de la fața locului, în condiții extrem de periculoase. Stilul său a fost caracterizat de obiectivitate, dar și de o proximitate rară cu evenimentele, adesea însoțită de zgomotul explozilor și al confruntărilor armate.

Un moment definitoriu al carierei sale a fost Primul Război din Golf, în 1991, când a relatat pentru CNN din Bagdad în timpul bombardamentelor inițiale. Transmisiunile în direct ale lui Arnett au oferit publicului internațional o perspectivă autentică asupra conflictului, contribuind în mod decisiv la notorietatea CNN și la popularizarea formatului de jurnalism de război în timp real.

Cariera sa a fost marcată nu doar de succese, ci și de controverse. În 1999, Arnett a părăsit CNN în urma unui incident mediatizat intens, iar în 2003 a fost concediat de NBC după un interviu critic la adresa strategiei militare americane în Irak. Chiar și așa, el a continuat să activeze în presa internațională, influențând generații de corespondenți și redefinind standardele jurnalismului de teren.

Pe parcursul vieții sale, Arnett a demonstrat o reziliență remarcabilă și un angajament de neclintit față de adevăr. Reportajele sale din zonele de conflict au documentat tragedii și momente-cheie din istoria modernă, păstrându-se ca mărturii esențiale pentru înțelegerea războaielor din ultimele decenii.

Peter Arnett a murit înconjurat de familie și prieteni, lăsând în urmă o moștenire de neprețuit în jurnalismul internațional. Povestea sa, atât de plină de curaj, controverse și profesionalism, continuă să inspire tinerii jurnaliști care își doresc să relateze adevărul din cele mai dificile colțuri ale lumii.