Monden A murit un celebru interpret de muzică populară. Când va avea loc înmormântarea







Interpretul de muzică populară Ghiță Botoș din Satu Mare a murit duminică, 31 august, după o luptă grea cu o boală cumplită. Vestea i-a îndurerat nu doar familia, ci și comunitatea artistică din zonă, unde era cunoscut pentru cântecele sale și pentru bucuria pe care o aducea la evenimente. „A luptat cu putere”, a spus soția lui.

În urmă cu un an, medicii i-au descoperit o formațiune tumorală uriașă, de 11 kilograme. Intervenția chirurgicală prin care aceasta a fost îndepărtată a dat speranțe că starea sa se va îmbunătăți. La acel moment, artistul și-a arătat recunoștința față de cadrele medicale și față de cei care l-au sprijinit.

Totuși, boala a recidivat, de această dată mult mai agresiv. Ghiță Botoș a continuat tratamentele și a sperat că va putea reveni pe scenă, însă starea lui s-a agravat.

Soția sa, Adriana Pamela Botoș, a anunțat tragica veste. Aceasta a spus că partenerul său a luptat până în ultima clipă.

„Cu inima frântă, anunț plecarea prea devreme dintre noi a soțului meu iubit, Botoț Ghiță, tată iubitor al celor trei copii ai noștri. A luptat cu putere și deminitate, iar lipsa lui lasă o durere pe care nu o pot cuprinde în cuvinte”, a spus soția interpretului pe Facebook.

Ea a precizat și detaliile funeraliilor, menționând că „în loc de coroane, să aduceți o floare, ca semn de iubire și respect”. Adriana Pamela Botoș le-a mulțumit celor care îi sunt alături în această perioadă dificilă.

Priveghiul va avea loc luni, 1 septembrie, de la ora 18:00, la cimitirul privat de pe strada Amațiului din Satu Mare. Înmormântarea este programată marți, 2 septembrie, de la ora 13:00, în același loc. Moartea lui Ghiță Botoș a lăsat în urmă trei copii orfani și o soție îndurerată. Comunitatea artistică din Satu Mare deplânge dispariția lui și vorbește despre un om cald, care și-a dedicat viața familiei și muzicii.