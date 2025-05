Monden A murit un celebru actor. Ajunsese într-un centru de îngrijire







Actorul Charley Scalies, cunoscut pentru rolurile sale din serialele de succes „The Wire” și „The Sopranos”, a murit la vârsta de 84 de ani. Acesta avea Alzheimer și era internat într-un centru de îngrijire pentru bătrâni. Tragica veste a fost anunțată de fiica lui.

A murit marele actor Charley Scalies

Scalies s-a născut în Philadelphia și a fost cunoscut mai ales pentru interpretarea personajului Thomas „Horseface” Pakusa, muncitor portuar și sindicalist, în sezonul al doilea al celebrului serial „The Wire”. Totodată, a jucat rolul antrenorului Molinaro, profesorul din liceu al lui Tony Soprano, în „The Sopranos”.

Apropiații acestuia au declarat că Scalies era un actor minunat, dar și un familist convins. „Era cunoscut înainte de toate ca soț, tată, bunic, unchi și prieten…”, au spus aceștia. Actorul își iubea foarte mult nepoții și strănepoții.

Era într-un centru de îngrijire

Marele actor a murit joi, într-un centru de îngrijire din Phoenixville, Pennsylvania, a anunțat fiica sa, Anne Marie Scalies. Scalies a apărut în toate cele 12 episoade ale sezonului al doilea din „The Wire”, difuzat de HBO. Într-un interviu acordat în 2019, actorul declara: „Ca orice alt personaj pe care am avut norocul să-l interpretez, Horseface trăiește în mine”.

Pe lângă aceste roluri emblematice, el a mai apărut în filme precum „Liberty Heights” (1999) și „Jersey Girl” (2004), precum și în serialele „Law & Order”, „Law & Order: SVU” și „Cold Case”.

Cum a ajuns Charley Scalies actor

Scalies și-a descoperit talentul comic în sala de biliard a tatălui său, unde obișnuia să distreze clienții cu glume și imitații. Acesta a urmat studiile la St. Joseph’s College, apoi a avut o carieră în afaceri, conducând propria firmă de consultanță.

Abia în anii ’90 s-a orientat către actorie, jucând în producții de teatru comunitar precum Guys and Dolls, Chicago și The Wizard of Oz. El și-a făcut și propria firmă de consultanță.