A murit nepoata lui John F. Kennedy. Avea doar 25 de ani

Tatiana Schlossberg, jurnalistă și autoare cunoscută pentru activitatea sa în domeniul mediului, fiica Carolinei Kennedy și nepoata fostului președinte american John F. Kennedy, a murit la vârsta de 35 de ani. Familia sa a anunțat vestea marți, fără a oferi alte detalii suplimentare.

Schlossberg a fost diagnosticată cu leucemie mieloidă acută, o formă agresivă de cancer asociată cu o mutație genetică rară, denumită Inversion 3. Diagnosticul a fost confirmat în mai 2024, chiar în ziua în care a adus pe lume al doilea copil, după ce analizele medicale au evidențiat un nivel anormal al globulelor albe.

Într-un eseu publicat în revista The New Yorker în noiembrie 2025, Tatiana a povestit despre boală și despre modul în care aceasta i-a afectat viața personală și profesională.

Ea a detaliat experiența tratamentelor intensive, incluzând chimioterapie, transplant de măduvă osoasă și terapii experimentale, subliniind dificultățile și fricile pe care le-a întâmpinat, în special legate de cei doi copii ai săi și de posibilitatea ca aceștia să nu-și amintească de ea.

„Poate că creierul meu îmi redă acum viața pentru că am un diagnostic terminal și toate aceste amintiri se vor pierde”, a scris nepoata fostului președinte al Statelor Unite înainte să moară.

De-a lungul carierei, Tatiana Schlossberg s-a remarcat ca jurnalist de mediu, semnând articole pentru publicații prestigioase precum The New York Times, The Atlantic și The Washington Post. În 2019, a publicat cartea Inconspicuous Consumption, în care a analizat impactul indirect al obiceiurilor cotidiene asupra mediului, atrăgând atenția asupra efectelor ascunse ale stilului de viață modern asupra planetei.

Prin intermediul scrierilor sale și al angajamentului jurnalistic, nepoata fostului președinte John F. Kennedy a reușit să transforme preocupările pentru mediu în subiecte accesibile publicului larg, contribuind la dezbateri esențiale despre sustenabilitate și responsabilitate socială.