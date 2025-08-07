Social A murit Lucia Efrim, fosta jurnalistă Mediafax. Avea 57 de ani și fusese internată la Institutul Oncologic







Fosta jurnalistă Lucia Efrim a murit în noaptea de miercuri spre joi, la vârsta de 57 de ani. Timp de două luni, a fost internată la Institutul Oncologic din București. Informația a fost făcută publică de Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Lucia Efrim, sau, cum o cunoaștem toți, Toto. Inima ei mare și generoasă a încetat să bată noaptea trecută. A fost omul cel mai întreg pe care am avut șansa să îl întâlnesc. Un om care și-a dedicat viața prietenilor, care se dăruia cu totul, care și-a trăit viața pentru ceilalți”, a scris oficialul.

Lucia Efrim a fost cunoscută pentru activitatea sa în presă, în special la agenția Mediafax, acolo unde și-a desfășurat o mare parte din carieră. Potrivit lui Luca Niculescu, jurnalista era „foarte muncitoare” și se implica profund în fiecare subiect pe care îl aborda. Era recunoscută pentru integritate, principii ferme și pentru empatia față de cei din jur.

Pe lângă activitatea profesională, Lucia Efrim s-a remarcat și prin acțiunile umanitare. În anul 2022, după izbucnirea războiului din Ucraina, s-a implicat activ în sprijinirea refugiaților. A fost prezentă în Gara de Nord din București, oferind sprijin mamelor cu copii care fugeau din zonele de conflict. Potrivit celor apropiați, le oferea nu doar alimente și îmbrăcăminte, ci și sprijin emoțional, fiind o prezență constantă pentru cei aflați în nevoie.

În același mesaj, Luca Niculescu a subliniat că Lucia Efrim era o fire „veselă, cu o bucurie molipsitoare”, dar și o persoană energică și prezentă în viața celor dragi. „Gata oricând să organizeze o petrecere, chiar și după o zi grea. Iar când se supăra, o făcea cu aceeași intensitate – dar și supărările treceau repede”, a menționat secretarul de stat.

Un alt detaliu evocat a fost numărul mare de vizitatori pe care fosta jurnalistă i-a primit în ultimele luni de spitalizare. O asistentă de la Institutul Oncologic i-ar fi spus lui Luca Niculescu că nu a mai văzut atât de mulți oameni venind zilnic la un pacient.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face vineri, 8 august 2025, la capela Cimitirului Bellu ortodox din București. Înmormântarea este programată pentru sâmbătă, în același cimitir.