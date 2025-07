Justitie A murit fostul președinte al Curții de Apel Oradea, judecătorul Gheorghe Groza







Judecătorul și-a petrecut jumătate de viață în roba de magistrat. E doliu în cadrul Curții de Apel Oradea. În acest weekend, judecătorul Gheorghe Groza a plecat la cer. Avea 80 de ani. Judecătorul Gheorghe Groza s-a pensionat în 12 ianuarie 2011 din poziția de preşedinte al Curţii de Apel Oradea, Gheorghe Groza. A fost unul dintre judecătorii longevivi. S-a pensionat la 65 de ani, două luni și 16 zile. După o carieră în magistratură de 36 de ani, nouă luni și 24 de zile. Timp în care mărturisea că a soluţionat mii de dosare penale.Cu zeci de mii de inculpaţi.

Judecător în dosarul cu 300 de martori, 30 de inculpați, în care putea să pronunțe condamnarea la moarte

I-au rămas multe dosare în minte. Unul judecat în '86 - '87 în care putea să dispună condamnarea la moarte îi rămăses în memorie. Era un dosar de delapidare cu 30 de inculpaţi şi peste 300 de martori. O pagubă de zeci de milioane de lei pe un şantier de construcţii. Toți inculpații au mers la închisoare.

"Într-un astfel de dosar puteam, atunci, să dispun condamnarea la moarte. Am avut echilibru şi nu am făcut-o. În toată cariera mea nu am condamnat pe nimeni la pedeapsa capitală", a spus ]ntr-un interviu fostul preşedinte al Curţii de Apel Oradea. În schimb a primit amenințări cu moartea. În sala de judecată. Dar și din închisoare.

Orfan la zece ani. Judecătorul, discuții cu Traian Băsescu pe tema rapoartelor pe justiție

Cea mai mare realizare a sa a considerat că a fost abilitatea de a crea unitate între judecători şi personalul auxiliar. "Am trăit o experienţă minunată alături de colegii mei. Una deosebită a fost şi prezenţa mea în CSM. Am avut ocazia să particip la întâlniri în străinătate pe sistemul judiciar, am participat la patru întâlniri cu preşedintele Traian Băsescu legate atât de protestele din sistem din 2009, cât şi de rapoartele pe justiţie", mărturisea Gheorghe Groza ]ntr-un interviu acordat ziarului local crișana.ro.

Gheorghe Groza nu a avut o viață ușoară înainte de a deveni magistrat. A rămas orfan de mamă pe când avea zece ani. Am avut, în schimb, un tată bun. Și o soră mai mare care au avut grijă de el.

Judecătorul Groza, un om echilibrat, calm, cu un umor discret

După absolvirea Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Gheorghe Groza a fost repartizat ca notar la Notariatul de Stat în Beiuş.A zis că rămâne în Bihor câteva săptămâni. A rămas o viață. Gheorghe Groza a intrat în magistratură pe 16 februarie 1974. Întâi ca judecător la Beiuş. Apoi la Judecătoria Oradea.Din 1991, magistratul a avansat la Tribunalul Bihor. A activat ca preşedinte al Judecătoriei Oradea până în 1993. Atunci a fost promovat ca judecător la Curtea de Apel. Întâi ca preşedinte al Secţiei Penale iar apoi ca vicepreşedinte.Din 1 martie 2005, Gheorghe Groza a devenit preşedintele Curţii de Apel Oradea. Din februarie 2009, judecătorul a fost, un an, membru şi al Consiliului Superior al Magistraturii.

Slujba de înmormântare va avea loc marți, 22 iulie 2025. Cei care l-au cunoscut, l-au prețuit nu doar pentru statura profesională impunătoare, ci și pentru umorul discret.Pentru calmul său, pentru spiritul dreptății și profunzimea gândirii.Dispariția sa lasă un gol imens în rândul celor care au avut privilegiul de a-l avea coleg, mentor sau conducător. Sincere condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l odihnească!