A murit Dănuț Iacob, erou al Brașovului. A fost lider al revoltei din 1987

Dănuț Iacob, unul dintre brașovenii care au avut curajul să strige „Jos comunismul” în revolta din 1987 și cetățean de onoare al municipiului Brașov, a murit joi, 8 ianuarie. „Astăzi a plecat dintre noi Dănuț Iacob, unul dintre eroii Brașovului, cetățean de onoare al orașului”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook de Primăria Brașov.

Dănuț Iacob a fost prim-vicepreședinte al Asociației 15 Noiembrie 1987 Brașov, fiind descris de reprezentanții organizației drept un om iubit, stimat și respectat, „un revoluționar autentic”. Acesta a deținut și titlul de cetățean de onoare al municipiului Brașov.

Primăria Brașov a transmis, pe pagina oficială de Facebook, că Dănuț Iacob a fost „unul dintre eroii Brașovului”. Potrivit autorităților locale, în 15 Noiembrie 1987, el a avut curajul, alături de alți brașoveni, să strige pentru prima dată „Jos comunismul!” și să se opună sistemului de atunci.

Dănuț Iacob a fost un om de mare omenie și un revoluționar autentic, dedicându-și viața păstrării adevărului istoric și promovării valorilor de libertate și demnitate.

Avea doar 19 ani în momemntul în care a izbucnit Revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 la Brașov. El a transmis generațiilor următoare impactul acelei zile și speranța de libertate care a zguduit dictatura comunistă. Ulterior, ca vicepreședinte al Asociației „15 Noiembrie 1987”, a militat pentru păstrarea memoriei celor care s-au ridicat pentru dreptate.

Revolta de la Brașov din 1987 a fost un protest organizat de muncitorii Întreprinderii de Autocamioane împotriva politicilor economice și sociale ale regimului Nicolae Ceaușescu. Acțiunea a devenit rapid una dintre primele revolte anticomuniste importante din România.

Coloana de manifestanți de la fosta uzină s-a oprit la intersecția de la Spitalul Județean, unde oamenii au cântat „Deșteaptă-te române”. Evenimentul s-a transformat într-o amplă mișcare de stradă, reflectând nemulțumirea generală față de regimul de atunci „Dumnezeu să-l odihnească în pace!” a fost mesajul de încheiere al Primăriei Brașov în postarea de pe Facebook.