Politica Breaking news

A murit Dănuț Iacob, erou al Brașovului. A fost lider al revoltei din 1987

Comentează știrea
A murit Dănuț Iacob, erou al Brașovului. A fost lider al revoltei din 1987Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Dănuț Iacob, unul dintre brașovenii care au avut curajul să strige „Jos comunismul” în revolta din 1987 și cetățean de onoare al municipiului Brașov, a murit joi, 8 ianuarie. „Astăzi a plecat dintre noi Dănuț Iacob, unul dintre eroii Brașovului, cetățean de onoare al orașului”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook de Primăria Brașov.

Daniel Iacob, unul dintre eroii revoltei din 15 Noiembrie 1987

Dănuț Iacob a fost prim-vicepreședinte al Asociației 15 Noiembrie 1987 Brașov, fiind descris de reprezentanții organizației drept un om iubit, stimat și respectat, „un revoluționar autentic”. Acesta a deținut și titlul de cetățean de onoare al municipiului Brașov.

Primăria Brașov a transmis, pe pagina oficială de Facebook, că Dănuț Iacob a fost „unul dintre eroii Brașovului”. Potrivit autorităților locale, în 15 Noiembrie 1987, el a avut curajul, alături de alți brașoveni, să strige pentru prima dată „Jos comunismul!” și să se opună sistemului de atunci.

Eroul din Brașov avea doar 19 ani când a izbucnit revolta

Dănuț Iacob a fost un om de mare omenie și un revoluționar autentic, dedicându-și viața păstrării adevărului istoric și promovării valorilor de libertate și demnitate.

Claudiu Crețu ar fi cerut să fie reangajat la ELCEN, deși se află sub control judiciar. Ce a răspuns actuala conducere
Claudiu Crețu ar fi cerut să fie reangajat la ELCEN, deși se află sub control judiciar. Ce a răspuns actuala conducere
Moștenirea generalului SRI Dumitru Dumbravă, blocată de DNA. Moștenitorii, implicați în cazul bunurilor sechestrate
Moștenirea generalului SRI Dumitru Dumbravă, blocată de DNA. Moștenitorii, implicați în cazul bunurilor sechestrate
Brasov

Brașov. Sursa foto: Facebook/ Primaria Brasov

Avea doar 19 ani în momemntul în care a izbucnit Revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 la Brașov. El a transmis generațiilor următoare impactul acelei zile și speranța de libertate care a zguduit dictatura comunistă. Ulterior, ca vicepreședinte al Asociației „15 Noiembrie 1987”, a militat pentru păstrarea memoriei celor care s-au ridicat pentru dreptate.

Protestul muncitorilor de la Brașov din 1987

Revolta de la Brașov din 1987 a fost un protest organizat de muncitorii Întreprinderii de Autocamioane împotriva politicilor economice și sociale ale regimului Nicolae Ceaușescu. Acțiunea a devenit rapid una dintre primele revolte anticomuniste importante din România.

Coloana de manifestanți de la fosta uzină s-a oprit la intersecția de la Spitalul Județean, unde oamenii au cântat „Deșteaptă-te române”. Evenimentul s-a transformat într-o amplă mișcare de stradă, reflectând nemulțumirea generală față de regimul de atunci „Dumnezeu să-l odihnească în pace!” a fost mesajul de încheiere al Primăriei Brașov în postarea de pe Facebook.

 

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:34 - Claudiu Crețu ar fi cerut să fie reangajat la ELCEN, deși se află sub control judiciar. Ce a răspuns actuala conducere
11:27 - Giorgia Meloni, prima vizită oficială în Coreea de Sud după 19 ani
11:20 - Atac aerian de amploare în Kiev. Patru morți și 19 răniți după loviturile rusești. Ambasada Qatarului, lovită. Update
11:19 - Moștenirea generalului SRI Dumitru Dumbravă, blocată de DNA. Moștenitorii, implicați în cazul bunurilor sechestrate
11:13 - De ce își dorește Donald Trump Groenlanda. Miza strategică, economică și militară a celei mai mari insule din lume
11:01 - Valul de aer polar se extinde în România. Noi alerte de ger și viscol emise de ANM

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2

Proiecte speciale