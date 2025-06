International A doua zi de război Israel-Iran. Doi morți și peste 70 de răniți







Atacurile dintre Iran și Israel au intrat în a doua zi, iar rachetele și dronele lansate de dictatura islamistă de la Teheran au produs doi morți și peste 70 de răniți.

Sirenele au sunat în tot Israelul, în noaptea de vineri spre sâmbătă și, de asemenea, există rapoarte despre explozii la Teheran.

Doi morți și peste 70 de răniți în Israel

Două persoane au murit, în Israel, în urma atacurilor iraniene, și peste 70 de răniți. Explozii au fost auzite la Tel Aviv și există rapoarte despre persoane blocate în Tel Aviv și Ramat Gan.

O femeie israeliană, rănită grav de rachetele iraniene, a cedat rănilor suferite sâmbătă dimineață devreme. O altă persoană a fost anunțată decedată în urma celei de-a patra runde de atacuri, potrivit Serviciului de Pompieri și Salvare (MDA) din Israel.

Numeroase apeluri au fost primite de linia telefonică de urgență 102 din zona Gush Dan în urma unui atac cu rachete iraniene, a anunțat vineri seară Autoritatea de Pompieri și Salvare din Israel.

Echipele de pompieri au fost trimise în două zone principale, una în Tel Aviv și una în Ramat Gan, după ce au fost raportate incendii din cauza atacurilor.

Conform declarației, la Tel Aviv au fost provocate pagube extinse și au existat îngrijorări cu privire la persoanele blocate. În Ramat Gan, există pagube structurale, precum și persoane blocate.

Serviciul israelian de urgență - Magen David Adom - a oferit îngrijiri medicale la 63 de persoane rănite.

Mulți răniți în diverse zone ale Israelului

Rapoartele au menționat că 26 de persoane au fost transportate de urgență la Centrul Medical Sheba, una în stare critică, iar două în stare moderată. Treisprezece persoane au fost transportate de urgență la Spitalul Belinson, una în stare critică, două în stare moderată. Nouăsprezece persoane au fost transportate de urgență la Centrul Medical Ichilov, patru în stare moderată.

Echipele MDA au fost trimise pentru a căuta în șapte locuri din Gush Dan de unde au fost primite rapoarte.

O femeie a suferit o leziune minoră la cap din cauza șrapnelelor căzute, a declarat o purtătoare de cuvânt a MDA, conform presei israeliene vineri.

„Am fost chemați la fața locului cu pagube extinse cauzate de o rachetă care a lovit o clădire. Am salvat persoane rănite, dintre care una era o femeie de aproximativ 70 de ani, aflată în stare critică din cauza rănilor provocate de resturi”, a declarat Harel Shashon, director adjunct al regiunii Dan și paramedic MDA din Israel.

„I-am oferit îngrijiri medicale și am evacuat-o în timp ce efectuam eforturi de resuscitare la spital. De asemenea, am tratat un bărbat grav rănit, care suferise răni provocate de șrapnel la față, și o altă femeie în stare moderată, care a fost, de asemenea, rănită de șrapnel. Am acordat îngrijiri medicale altor câteva persoane rănite în stare ușoară și le-am evacuat la spitale. Echipe mari ale MDA sunt încă la fața locului, asigurând răspunsul medical pentru căutările clădirii și fiind pregătite să ofere îngrijiri medicale, dacă este necesar.”

Iranul a lansat peste 150 de rachete spre Israel

Sirenele au sunat în tot Israelul după lansarea a aproximativ peste 150 de rachete iraniene și după ce IDF a trimis vineri un avertisment inițial civililor să se adăpostească, deoarece rachetele iraniene se îndreptau spre teritoriul israelian.

Evaluările inițiale ale apărării indică faptul că Iranul a lansat zeci de rachete asupra teritoriului israelian.

O altă serie de rachete a fost lansată de Iran la câteva minute după atacul inițial, a declarat IDF.

Martorii au raportat publicației The Jerusalem Post prezența unor interceptări pe cerul Israelului.