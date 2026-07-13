Evenimentul istoric

A debutat în „Veronica”, a ratat „Liceenii”, apoi a jucat rolul Regelui Mihai. Actorul împlinește 59 de ani

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A debutat în „Veronica”, a ratat „Liceenii”, apoi a jucat rolul Regelui Mihai. Actorul împlinește 59 de ani
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Din cuprinsul articolului

Actorul Adrian Vîlcu împlinește pe 13 iulie 2026, 59 de ani. Ni-l amintim în numeroase roluri, de la cele de copil, la cele de adolescent. Totuși, marele său rol a fost al unui șef de stat al României. Care, șef de stat avea la momentul eveninemtelor din film o vârstă apropiată de a actorului care i-a dat viață în film, o jumătate de secol mai târziu.

Actorul în roluri de copil

Actorul Adrian Vâlcu s-a născut pe 13 iulie 1967, la București.  A debutat în film, la 6 ani, în 1973, în filmele din seria „Veronica”.  La 11 ani, juca rolul lui Ionuț Moldovan. Era fiul comisarului Moldovan în filmul „Revanșa”, regizat de Sergiu Nicolaescu.

La 14 -15 ani, în 1981-1982, a jucat în filmele Elisabetei Bostan, „Saltimbancii” și „Un saltimbanc la Polul Nord”. Actorul intra foarte bine în roluri, se mișca în standardul epocii, se integra perfect în scenarii și respecta indicațiile regizorale.

Actorul și rolurile adolescenței

Actorul Adrian Vâlcu a jucat în filme precum „Racheta albă” din1 1984, ”Prea cald pentru luna mai” tot în 1984.  La 18 ani, în 1985, a fost admis la IATC, apoi a urmat stagiul militar. În 1986, nu a putut intra în primul film al seriei „Liceenii” din cauza faptului că avea o figură cazonă, fiind tuns „la 0”, deși obținuse admiterea la probele pentru unul din rolurile „liceenilor”.

În 1986 și 1988, a mai jucat în filmele „Zâmbet de soare”, „Noi cei din linia 1”. Era o avanpremieră la un rol de film istoric care-i va aduce consacrarea câțiva ani mai târziu. În 1990, a mai avut un rol în filmul „Drumeț în calea lupilor”

După Revoluție, Adrian Vâlcu, avea 24 ani în 1991, când a primit rolul Radu, în „Liceenii Rock'n'Roll ”.  A fost pentru el, o binecuvântare, împlinirea unui vis de a fi pe scenă alături de prietenii săi „de o viață”, Ștefan Bănică Jr. și Tudor Petruț care au jucat în celebra serie de filme care a fermecat generații de tineri, timp de patru decenii și o mai face și în zilele noastre.

Rolul Regelui Mihai în „Oglinda. Începutul Adevărului”

În 1993-1904, actorul Sergiu Nicolaescu,  regizor cunoscut, a pregătit filmul „Oglinda. Începutul Adevărului”. Odiseea a fost povestită de marele regizor într-un interviu. Înainte de Revoluție, Ceaușescu vrusese un film „Ziua Z” despre 23 august 1944. Numai că dorea un film politic, fără personajele principale ale momentului istoric.

Actorul și regizorul Sergiu Nicolaescu a filmat scenele de luptă și a pus rolele la păstrare pentru vremuri mai bune. Și-a amintit că în anii 50, a copiat pe două bobine, filmul execuției lui Ion Antonescu. Era operator la Studioul „Sahia”. Cei care au solicitat filmul, români și sovietici, au plecat cu prima copie, pe cealaltă, regizorul de mai târziu camuflând-o cu o etichetă care a salvat-o de la distrugere. A găsit rola, după 1989, la începutul anilor 90 și a reluat ideea filmului despre 23 august.

Actorul Adrian Vâlcu era cunoscut de Sergiu Nicolaescu din 1978. Acum se potrivea ca vârstă cu regele Mihai în 1944. Regele avea atunci aproape 23 ani, Adrian Vâlcu avea 26-27 ani. Timiditatea lui Vîlcu era de natură să redea în film crisparea Regelui Mihai care a luat atunci o decizie istorică, menită să salveze ce se mai putea salva.

Regele Mihai a fost nemulțumit de film, sugerând că regizorul a exagerat punând personaul lui Adrian Vîlcu să fumeze. Nicolaescu a spus că știa că Regele pe care-l cunoscuse, fiind doar cu 9 ani mai mare decât el, obișnuia să fumeze. Regizorul a spus că fumatul „țigării de la țigară”, arăta pe ecran tensiunea. În realitate, actorul era foarte timorat și a putut filma scenele așa cum își dorea regizorul, țigara fiind un subterfugiu scenic.

După aceea, actorul Adrian Vîlcu ar fi plecat pentru o vreme în Germania. În interviurile ulterioare, a precizat prin 2018 că nu se ocupă  numai cu actoria.

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