Republica Moldova. Un moldovean în vârstă de 46 de ani a fost ucis, care a ales să meargă să lupte în Ucraina pentru a nu fi deportat din Federaţia Rusă, a murit pe front la câteva săptămâni de la înrolare.

Ppitrivit Serviciului de informaţii din Ucraina, victima se numeşte Victor Tăbârţă, născut la 11 ianuarie 1980 în Republica Moldova.

Bărbatul, care venise să muncească la negru în Federaţia Rusă, mai era cu dizabilităţi de vedere. Cu un ochi vedea rău, iar cu celălalt nu vedea de loc.

La 18 martie 2026, Victor Tăbârţă a primit o înştiinţare, emisă de autoritățile din Dankov, regiunea Lipețk, că fost amendat cu 5.000 de ruble (cca 51 de euro) pentru şedere ilegală pe teritoriul Federaţiei Ruse şi că urmează să fie expulzat.

Apoi moldoveanul a fost reţinut de poliţia din Rusia şi plasat într-un centru special pentru migranți. Anume acolo lui Tăbârţă i s-ar fi oferit posibilitatea de a alege între deportare și înrolarea în armata rusă, cu dobândirea cetăţeniei ruse.

Victor Tabârță, a cărui soţie şi fiică în vârstă de 18 ani locuiau în Dankov, a ales să meargă la război.

După ce a făcut alegerea, moldoveanul a semnat contractul cu armata rusă la 28 aprilie 2026. Timp de două săptămâni a fost pregătit de luptă într-un centru de instruire. Iar la mijlocul lunii mai a fost trimis pe frontul din Ucraina.

Deja în iunie, el a fost ucis în regiunea Harkiv, potrivit Serviciului ucrainean de informații.

Potrivit datelor proiectului ucrainean „Vreau să trăiesc” Rusia ar fi recrutat ilegal cel puțin 857 moldoveni ca să meargă la război în Ucraina. Cel puţin 81 de moldoveni care au ales să lupte de partea Rusiei au fost ucişi pe front.

Ministerul de Externe de la Chişinău i-a atenţionat de câteva ori pe moldovenii din Federaţia Rusă să nu cadă pradă promisiunilor şi să se înroleze în armata rusă.

Anterior, preşedinta Maia Sandu a retras cetăţenia mai multor moldoveni care au ajuns să lupte de partea Rusiei în războiul împotriva Ucrainei.