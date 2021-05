Discuțiile dintre Brigitte Pastramă și Florin au ajuns la cote maxime. Vedeta nu mai suportă și l-a trimis la mama.

A ajuns la capătul puterilor. Cum l-a dat afară Brigitte Pastramă pe Florin

Nu există zi în care între Brigitte Pastramă și Florin să nu fie certuri. Recent, vedeta a mărturisit în emisiunea lui Dan Capatos drama prin care trece din cauza soțului. Pentru că s-a săturat până peste cap de modul în care se poartă cu ea atât Florin cât și familia acestuia, bruneta a deci să-l dea afară din casă. Cu lacrimi în ochi, ea a povestit cum a luat această decizie radicală.

A înjurat-o în fața muncitorilor

Și dacă Brigitte a trecut peste episodul cu contul blocat de bancă, de data asta Florin a întrecut orice limită. Acesta a înjurat-o în fața muncitorilor care lucrau la un gard din curte. În acel moment, ea nu a mai rezistat și i-a spus să „se ducă la maică-sa”.

„Nu mai știu a câta plecare de acasă este, este a doua din luna asta”

„Eu îmi fac un gard în curte, erau muncitorii pe acolo, și din cauză că el mă înjura pe acolo foarte rău, i-am zis să se ducă la maică-sa. Și el a plecat, și de atunci nu am mai vorbit. Nu mai știu a câta plecare de acasă este, este a doua din luna asta. Mama lui este bolnavă, este în spital, am înțeles că a fost operată. Eu nu am fost cu el, nu am vorbit cu el, nu mi-a dat nici un mesaj, nu m-a căutat, eu l-am căutat. Acum, de o săptămână de când sunt singură, nici nu ai idee câți oameni mi-au zis tot felul de lucruri rele. Ba de mine, ba de Florin, ba de cum văd ei situația. Nu pot să fac pe victima, nu pot să acuz pe nimeni”, a mai adăugat Brigitte, supărată pentru situația în care se află.