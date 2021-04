Familia Pastramă, Brigitte și Florin, are probleme mari. Datoriile lui Florin Pastramă, care se ridică la o sumă cosiderabilă au făcut-o pe Brigitte să izbucnească.

„Nu mai suport!”, a spus ea, după cum relatează publicația Rețete și Vedete.

Aceasta după ce doar cu câteva luni în urmă, cei doi se afișau zâmbitori, într-o vacanță în Egipt. Dragostea plutea în aer, în jurul lor, iar acest lucru se vedea chiar din fotografiile postate pe rețelele de socializare.

Acum timișoreanca este disperată deoarece a rămas fără 72.000 de euro, din cauza datoriilor accumulate de soțul ei, Florin. Bruneta a povestit, conform sursei citate, că banca a blocat contul comun pe care îl are cu soțul ei Florin Pastramă. Banii din cont îi aparțineau, însă, în exclusivitate, motiv pentru care Brigitte Pastramă cere separarea bunurilor.

Banca a blocat contul comun al familiei Pastramă

Brigitte a rămas fără suma de 72.000 de euro, bani care se regăseau în contul lor comun, care a fost blocat de bancă. Ea este foarte furioasă și regretă că și-a pus economiile la comun cu Florin. Mai ales că ea a fost cea care a alimentat acest cont.

Drept urmare, i-a cerut bărbatului să treacă la separarea bunurilor, pentru a evita o altă surpriză neplăcută pe viitor.

„Astăzi am fost anunțată că mi s-au luat 72.000 de euro din cont! M-a anunțat de la bancă acum că mi-au blocat contul. Pentru că avem cont comun! Nu trebuia să dăm prima rată pentru casa din Dubai? Proastă am fost că am pus pe cont comun! Nu mi se pare normal! Tu spui că ești bogat, dar nu ai venit cu un leu acasă atunci când ai vândut terenul. Îi dai totul lui frate-tu și Simonei ăleia de i-ai scos mașina de la amanet. Nu mai suport!”, i-a strigat Brigitte soțului ei, după cum relatează Rețete și Vedete.

Florin Pastramă are soluții

În replica, Florin Pastramă susține că problema este minoră și că o va rezolva. El spune că banii nu au ieșit din contul soției sale și că vor rămâne acolo.

„Noi avem un cont comun cu banii lui Brigitte. Cei de la bancă atunci când au văzut și numele meu, l-au blocat. Dar nu i-au luat banii. Ea va putea dovedi că este contul nostru, dar banii ei, iar atunci contul se deblochează”, a spus Florin Pastramă.

Se pare că problemele datează de mai multă vreme, iar fosta soție a lui Ilie Năstase i-ar fi cerut soțului de mai mult timp să facă ceva..

„De doi ani de zile spun că vreau să facem o convenție matrimonială. Aia am avut și eu cu Ilie. Tu nu ai adus niciodată actele pentru că nu ai timp. De aia toată ziua fac totul numai eu. (…) Până în momentul în care nu strângi actele ca să facem convenția materială de separare a bunurilor, pentru că nu mi se pare normal ca eu să suport problemele tale și munca mea de o viața să se ducă pe apa sâmbetei pentru proasta gestionare a treburilor altora. De astăzi ești liber să te ocupi”, a încheiat Brigitte.