Scandalurile se lipesc de Brigitte Pastramă ca marca de scrisoare. Fosta soție a lui Ilie Năstase și-a refăcut viața după despărțirea de „Nasty” și formează un cuplu alături de Florin Pastramă. Cei doi au fost protagoniști în mai multe scandaluri și dispute și nu dau impresia că s-ar plictisi să țină capul de afiș atunci când vine vorba despre certuri.

Acum, Brigitte se plânge că a fost amenințată de fosta iubită a soțului ei. Este vorba despre Raluca Podea, care i-ar fi transmis că va angaja câteva persoane care să-i aplice cuplului Pastramă o corecție fizică. Și asta drept răzbunare. În aceste condiții, în care se simte amenințată, Brigitte a anunțat într-un mesaj postat pe contul de Facebook că va merge la poliție și va face plângere. Cea vizată este fosta parteneră a lui Florin Pastramă.

Se duce să facă plângere

Evenimentul ar putea să se producă mâine, după cum a scris fosta soție a lui Ilie Năstase. „Ceea ce vreau sa va anunt este ca luni voi merge la Politie pentru a face o plangere pentru faptul ca domnisoara Podea a incercat sa il puna pe Bogdan V. sa ne bata pe mine si pe Florin, dupa emisiunea in care am facut public adevarul si am aratat mesajele pline de amenintari. Urmariti si acest mesaj, unul dintr un lung sir de mesaje cu iz penal”, a anunțat Brigitte Pastramă pe rețeaua de socializare

„M-a deranjat că mințea! Am primit mesajul ăla și am primit și un mesaj vocal. (…) Îmi vreau banii, că dacă nu, te distrug. Asta este deja faptă penală. Mai am și mesajul vocal. (…) Să zică „Doamne ajută” și să-mi aprindă o lumânare că n-am fost la Poliție. M-ai hărțuit și să nu mai vorbești pe subeictul meu, femeie. Vii tu să te dai mare victimă, potolește-te că plângerea penală se poate pune cinci ani de acum încolo!”, a mai spus bruneta.