Brigitte Pastramă pare pusă pe ceartă cu toți cei apropiați în ultima vreme. După ce ea și soțul ei Florin Pastramă și-au adresat cuvinte grele în public, conflictul durând câteva zile bune, a venit rândul ca celebra brunetă să se certe cu fiica sa, Sara Torj. Cele două s-a împins și și-au adresat una alteia cuvinte grele, totul fiind filmat. În timpul conflictului, Brigitte Pastramă s-a lovit cu capul de un pat.

Bătălie dură pentru un smartphone

Frumoasa brunetă, care are vârstă de 43 de ani, s-a certat tare cu fata ei care are doar 13 ani, scenă fiind înregistrată de unul din operatorii care filmează reality-show-ul “Brigitte&Pastramă”. După un schimb dur de cuvinte între cele două, Brigitte i-a smuls telefonul fiicei sale. Adolescenta și-a ieșit din fire când a văzut ce a făcut mama ei. Sara Torj și-a împins mama, care a încercat să se apere. Apoi, adolescenta s-a urcat în spatele mamei sale pentru a-și recupera smartphone-ul. În timpul conflictului, Brigitte Pastramă s-a lovit cu capul de patul din camera fiicei sale.

Viața celebrei brunete, presărată de certuri

Conflictele par a fi un lucru obișnuit în viața celebrei brunete. Aceasta a fost trântită jos, pe asfaltul din parcarea unui supermarket din București, chiar de către soțul ei, Florin Pastramă. Incidentul a avut loc înainte cu câteva de zile de cearta avută cu fiica sa. Bruneta nu are o relație bună cu fata ei , Brigitte declarând la începutul acestei luni că Sara Torj nu se poartă frumos cu ea, care este mama ei . Brigitte Pastramă crede că vinovat pentru relația proastă pe care o are cu fiica sa este fostul soț, Ovidiu Torj. Bruneta susține că fata ei are un comportament schimbat după ce își vizitează tatăl biologic.

“De câte ori se vede cu taică-su, vine acasă schimbată. Îi trebuie vreo 3-4 ani să își revină. Nu știu ce îi spune el despre mine, dar vine schimbată. Eu nu merit asta. Am luat-o peste tot cu mine. Am luat-o cu mine chiar și când nu trebuia și acum fuge de mine. La fel ca Robi ”, a suspinat Brigitte Pastramă, în cadrul emisiunii “Brigitte&Pastramă” care este difuzată pe Antena Stars, potrivit cancan.ro