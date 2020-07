Robert Sfăt. Un băiat abia ieşit din adolescenţă, cu o inteligenţă mult peste medie, dar rămasă neşlefuită, a fost lovit crunt de viaţă încă de pe vremea când nu împlinise 3 ani. La început, totul era minunat. Robert locuia cu tatăl sau, Octavian Sfăt şi cu mama sa, Brighitte Sfăt, într-o casă frumoasă. Părinţii erau înstăriţi. Tatăl avea afaceri care mergeau bine. Deţinea, între altele, şi cea mai mare discotecă din Timişoara, care rivaliza cu cluburile din Bucureşti sau din capitalele europene.

A venit însă ziua de 19 decembrie 2002, când tot acest paradis s-a prăbuşit, chiar cu puţin înaintea Crăciunului. Mama lui Robert, Brigitte Sfăt, îşi aminteşte cu lacrimi în ochi de acele momente cumplite: „Am plecat de lângă el doar o jumătate de oră, pentru a-i servi micul dejun fiului nostru Robert, atunci în vârstă de nici doi ani. (…) Urma să fie primul nostru Crăciun, în căsuţa noastră mult visată, ca o familie fericită, noi trei…aveam chiar şi şemineu…. abia aşteptam. Am intrat cu Robi, fiul nostru, care s-a oprit subit în faţa patului. Ciudat, de obicei sărea vesel pentru a-l trezi el primul. (…) Ceva nu era în regulă! De ce avea pe obraz si pe picioare pete vişinii? Când i-au apărut şi de ce eu le-am observat abia azi dimineaţa? Adică acum? (…) Ştiu că în ultima vreme era foarte stresat, avea probleme la una dintre discoteci, chiar fusese avertizat să aibă de grijă, căci unul dintre managerii lui tranzacţiona tot felul de substanţe. Apoi, am vrut să-l pup, dar ceea ce m-a şocat a fost că era rece, rece ca gheaţa. (….) Un fior rece m-a cuprins şi pe mine!…Am simţit că tavanul se prăbuşeşte pe noi, cu toată greutatea lui. Cu un ultim efort, am încercat să-i fac respiraţie gură la gură…M-am prăbuşit…”

Robert era prea mic pentru a-şi da seama că asistă la cea mai cumplită dramă din viaţa lui şi că viaţa îl lovise pe când se pregătea, alături de părinţi, să împodobească bradul în faţa şemineului.

De atunci a crescut la bunicii materni, până la vârsta de 13 ani, când mama sa, Brigitte, s-a măritat cu Ilie Năstase şi l-a luat să stea cu ei la Bucureşti. Robert a avut aici experienţe dintre cele mai variate. De la baluri cu oameni pe care îi văzuse la televizor, până la a fi dat afară din casă şi a dormi pe bancă, în Herăstrău. Lovit atât de timpuriu de viaţă, Robert a rămas un copil maturizat forţat. Sub pojghiţa de dur, căruia nu-i pasă de nimic şi este gata să facă un gest care să dovedească tuturor că este un rebel, se ascunde un suflet tandru, căruia se vede că i-a lipsit de mic căldura părinţilor. Că o caută acum în altă parte.

Când a devenit major, a aflat de la mama lui că are de luat ceva bani. O moştenire rămasă de pe urma tatălui, Octavian Sfăt. Doar ce împlinise 18 ani şi a fost dus la notar să semneze o hârtie. O procură prin care o delega pe mama sa să-l reprezinte la vânzarea unei case. Casa bunicilior paterni din Arad, din care el avea 2/3, iar mama sa, 1/3. Se mai specifica în acel document că banii de pe casa vândută se vor încasa în orice monedă decide mandatarul, care însă are obligaţia să îi încaseze numai prin bancă, într-un cont separat. Bani pe care Robert urma să-i primească la majorat şi să dispună de ei cum doreşte.

Numai că, deşi au trecut aproape doi ani de când fiul lui Brigitte Pastramă a devenit major, el nu a văzut nici un ban din ceea ce i se cuvenea de la tatăl său. Mama sa spune că nici n-o să-i dea nici un leu sau euro, până ce Robert n-o să demonstreze că este un băiat serios, cu gânduri serioase de viitor, care să-i ofere garanţii că nu va prăpădi banii primiţi moştenire. Asta cu toate că legea spune că imediat ce a împlinit vârsta majoratului, Robert ar fi trebuit să intre necondiţionat în posesia acestor bani, de care are dreptul să dispună cum vrea.