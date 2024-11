Monden Doi concurenți s-au logodit în secret, în timpul filmărilor Asia Express







Foștii concurenți de la Asia Expres, Andrei Ursu și Vlad Condurache, au surprins pe toată lumea cu vestea logodnei lor, petrecută în timpul unei vacanțe în Bali.

Andrei Ursu și Vlad Condurache s-au logodit

După ce au fost eliminați din competiție, cei doi au ales să mai stea un timp în Asia, pentru a explora locuri inedite și departe de zonele turistice aglomerate.

Alegerea destinației a fost semnificativă, pentru că Bali a devenit locul în care au decis să își ducă relația la următorul nivel.

Foștii concurenți au fost la linia de sosire pentru a-i întâmpina pe finaliști

Prezența lor la finala emisiunii Asia Expres - Drumul Zeilor, difuzată miercuri noapte, a fost o altă surpriză pentru telespectatori.

Cu toate că au fost eliminați în urmă cu două luni, cei doi foști concurenți s-au aflat la linia de sosire pentru a-i întâmpina pe marii câștigători, Nicolai Tand și Sorin Brotnei.

Motivul pentru care cei doi se aflau încă în Indonezia a devenit evident: vacanța le-a oferit ocazia să rămână aproape de echipa emisiunii și să participe la festivitatea de premiere.

„Suntem în Bali de o lună. Am fost la plajă, am mâncat, am fost la sală, ne-am.. logodit!”, a dezvăluit nonșalant, Andrei Ursu în cadrul unui interviu acordat emisiunii „Jurnal de călătorie – Asia Express | Drumul Zeilor”.

Înelele celor doi foști concurenți au fost confecționate chiar de ei

El a povestit că momentul logodnei a fost marcat într-un mod special, pentru că cei doi și-au confecționat propriile verighete într-un atelier tradițional de argintărie.

Acest detaliu, inedit, a adăugat un farmec aparte evenimentului, făcând din el o experiență încărcată de simbolism și unicitate.

Decizia de a participa în competiție ca un cuplu a fost apreciată de fani, care au fost alături de ei lungul aventurii pe Drumul Zeilor.

Logodna lor a fost oficializată într-un cadru exotic și plin de semnificații și a fost întâmpinată cu entuziasm de public.

Vacanța din Bali a celor doi foști concurenți a inclus și momente de relaxare într-o zonă rurală, departe de agitația orașelor mari.