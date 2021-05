Convenția matrimonială la notar a fost cea mai bună soluția pe care Brigitte a găsit-o pentru a-și pune averea la adăpost. Aceasta a făcut o listă cu tot ce are, de la case, firme, terenuri până la banii din cont, le-a pus frumos pe-o hârtie pe care i-a prezentat-o soțului ei şi au convenit să meargă la notar pentru a nu mai fi discuții cu privire la cine are mai mult sau cine câștigă mai mult.

Aşa a procedat Ilie Năstase cu Brigitte

Brigitte spune că și în timpul căsniciei cu Ilie Năstase a făcut o astfel de convenție matrimonială în care fiecare stipula cu ce va rămâne în caz de divorţ.

Şi pentru că au existat mai multe conflicte între Brigitte și Florin Pastramă au decis să își separe averea la notar pentru a nu mai sta cu frică în caz că cei doi se vor despărți.

Paharul a fost umplut după ce Brigitte a rămas fără 72.000 de euro din cauza datoriilor neplătite de sotul ei. Astfel că după ce banca a blocat contul comun al celor doi, în care se aflau doar banii lui Brigitte, aceasta l-a obligat pe Florin să meargă la notar și să își separe bunurile.

Dorind să aibă liniște alături de soția sa, Pastramă a acceptat să meargă la notar

Florin Pastramă a acceptat să semneze un act de împărțire al proprietăților, iar la ieșirea din cabinetul notarial, bărbatul a mărturisit că acum speră să nu mai audă zvonuri conform cărora ar sta cu Brigitte doar pentru bani.

„Am rezolvat-o și p-asta. Era singura problemă de la care porneau certurile. Lumea e rea. Am mers la notariat, după doi ani de zile de căsătorie, fiecare e cu bunurile lui. Ca să nu mai iasă discuții că stau cu Brigitte pentru bani. am făcut-o și p-asta. Să vedem ce discuții mai sunt în lume, rămâne la voia lui Dumnezeu. Amin”, a spus soţul lui Brigitte.

Cât de bogat este Florin Pastramă

Şi continuă: „Am două proprietăți pe numele meu dinainte să moară tata. Restul sunt moștenite și am procură și de la ceilalți. Printre altele, shaormeria este spațiul meu. Brigitte nu îl pune pe ăla. Dumnezeu știe cel mai bine dacă am alte gânduri ascunse în fața lui Brigitte. Shaormeria este un spațiu comercial pe care i l-am pus pe tavă, am ajutat-o cu autorizația. Nu am să îi dau bani, nu are să îmi dea bani.”, a spus Florin Pastramă.

Am peste 10 proprietăți. Am și spații comerciale și o să se vadă la notariat. Nu am nimic de ascuns. Că tot spune lumea…Am zis pe viitor să nu mai fie probleme, cum a fost acum cu banca. Acum facem să fie separat: ce e al meu e al meu, ce e al ei – e al ei. E are patru proprietăți, ea are peste 10, a conluzionat Florin Pastramă la antenastars.