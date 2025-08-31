A acționat Ion Iliescu la ordinele lui Mihail Gorbaciov? La aproape 36 ani de la momentul decembrie 1989, devine tot mai evident că Ion Iliescu a deturnat o revoluție anticomunistă.

O revoluție confiscată de sovietici? În decembrie 1989, în haosul cre­at de prăbușirea dictaturii lui Ni­colae Ceaușescu, România părea să pășească spre o nouă eră. Însă vidul de putere creat nu a fost completat de forțele revoluționare, ci mai cu­rând de o rearanjare rapidă a rețelelor de putere de sorginte comunistă, sub forma unei tranziții spre democrația „originală”. La TVR, Ion Iliescu, generalul Nicolae Militaru, Silviu Brucan au preluat „ostilitățile” după ce Mircea Dinescu și Ion Caramitru „spărseseră gheața”!

În mod cert, prezența lui Nicolae Militaru la Televiziune demostrează acest fapt. Nicolae Militaru fusese izolat în 1983. I se dovedise calitatea de agent GRU. Ba chiar se ducea „uneori deghizat” la Constanța, la consulatul sovietic. Chipurile, prin 1988, avea nevoie de niște documente legate de perioada stagiilor moscovite.

Nicolae Militaru ar fi dorit să permită sovieticilor să desanteze pe actualul Aeroport Kogălniceanu, după cum scrie regretatul colonel Ioan V.Maliciuc, actor important al Revoluției la malul Mării, în cartea sa document, „Prețul libertății la Constanța”. Până la urmă, Gorbaciov s-a limitat la faimoasele automobile cu „turiști” sovietici în special ucraineni.

La aproape 36 ani de la momentul 1989, este clar că Ion Iliescu l-a reactivat pe generalul Nicolae Militaru care a venit pregătit. A reactivat numeroși ofițeri despre care se știa că se formaseră la Moscova. Unii dintre ei au avansat fulminant până la alegerile din 20 mai 1990!

